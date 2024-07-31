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KPSS ÖABT 2024 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA ÖSYM AİS | KPSS ÖABT oturumu sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

KPSS'nin son aşaması olan ÖABT oturumu bu yıl 4 Ağustos 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav giriş belgeleri erişime açılırken adaylar son hazırlıkları tamamlamak üzere araştırmalara başladı. Öğretmen olmak isteyenlerin girdiği Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı (ÖABT) ile ilgili merak edilen KPSS ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 23:30 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 23:31
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KPSS ÖABT 2024 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA ÖSYM AİS | KPSS ÖABT oturumu sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

KPSS ÖABT GİRİŞ BELGESİ SORGULA 2024 | KPSS Lisans süreci, Genel Yetenek - Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarının ardından 4 Ağustos'ta yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile devam edecek. Sınava katılacak öğretmen adayları için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından '2024-KPSS Lisans: Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı' başlığı ile yapılan duyurunun ardından 'KPSS ÖABT giriş belgesi sorgulama ekranı ve 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav yeri öğrenme' konularını sizler için derledik.

2024 KPSS ÖABT GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM DUYURDU: ÖABT GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2024-KPSS Lisans: Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı.

4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 25 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

DİKKAT!

4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

2024-KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ SINAV YERİNİZİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

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