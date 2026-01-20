Şaban ayı ne zaman başlıyor? Şaban ayının önemi nedir, hangi ibadetler yapılır?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Şaban ayının ilk günü hangi tarihe denk geliyor? Ramazan ayına bir adım kala idrak edilen Şaban ayı, ibadet ve arınma ayı olarak kabul ediliyor. Şaban ayı ne zaman başlıyor? sorusunun cevabı merak ediliyor. Şaban ayının fazileti nedir?, bu ayda oruç tutulur mu? ve Şaban ayı Ramazan'a nasıl hazırlık sağlar? soruları, mübarek ayla ilgili en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Şaban ayı ne zaman başlıyor? Şaban ayının fazileti nedir, bu ayda oruç tutulur mu? Detaylar haberimizde...

ŞABAN AYI NEDİR?

Üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları, İslam dininde ayrı bir yere ve büyük bir manevi öneme sahiptir. Bu mübarek zaman dilimi içerisinde yer alan dört kandil gecesi, üç ayların kıymetini ve faziletini açıkça ortaya koymaktadır. Üç ayların ikincisi olan Şaban ayı, özellikle Ramazan ayına hazırlık süreci olarak kabul edilir.

Peygamber Efendimiz Rasûl-i Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem), üç aylara girildiğinde şu dua ile bu ayların önemine dikkat çekmiştir:

"Allah'ım! Receb ve Şaban'ı hakkımızda mübarek kıl, bizi Ramazan'a ulaştır."

(Ahmed b. Hanbel, Müsned)

Bu dua; üç aylara kavuşmanın sevincini, Ramazan ayına duyulan özlemi ve müminlerin gönlünde bu manevi heyecanın sürekli canlı tutulması gerektiğini ifade etmektedir.

Ebu Hüreyre (ra) rivayetiyle Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

"Receb Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır."

Peygamberimiz (sav), "Şaban benim ayımdır" ve "Şaban günahları temizleyen aydır" buyurarak bu mübarek ayın değerini sık sık vurgulamıştır. (Keşfü'l-Hafâ, 2/9)

Şaban ayına gösterilen bu özel ilginin en önemli sebeplerinden biri, ardından gelecek olan Kur'an ayı Ramazan için bir hazırlık dönemi olmasıdır.

ŞABAN AYININ FAZİLETİ

Peygamber Efendimiz (sav) Şaban ayının faziletini şu sözlerle açıklamıştır:

"Bu ay, Receb ile Ramazan arasında kalan öyle faziletli bir aydır ki insanların çoğu bundan gafildir. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz olunur. Ben de amellerimin oruçlu iken arz edilmesini severim." (Nesâî, Savm, 70)

Yüce Allah, Receb, Şaban, Ramazan ve Muharrem aylarını diğer aylardan üstün kılmış; Şaban ayını ise Peygamber Efendimiz'e nispet edilmesi sebebiyle ayrı bir faziletle donatmıştır. Ayrıca Şakk-ı Kamer mucizesinin de Şaban ayında gerçekleştiği rivayet edilmektedir.

Şaban ayı aynı zamanda Berat Gecesi'ni içinde barındırır. Şaban ayının 15. gecesi, günahların affı ve ilahi rahmetin tecellisi açısından büyük bir öneme sahiptir.

Hz. Ali (ra)'den rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

"Şaban ayının on beşinci gecesi geldiğinde, gecesini ibadetle, gündüzünü oruçla geçiriniz. Çünkü Allah Teâlâ o gece güneşin batmasıyla dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Bağışlanmak isteyen yok mu, bağışlayayım; rızık isteyen yok mu, rızık vereyim; şifa isteyen yok mu, şifa vereyim' diye nida eder. Bu hal fecrin doğuşuna kadar devam eder." (İbn Mâce, İkâme, 191)

Yine bir hadiste şöyle buyurulmuştur:

"Allah Teâlâ, Şaban ayının on beşinci gecesi ana-babaya asi olanlar ve Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar." (İbn Mâce, Tirmizî)

Ayrıca Peygamber Efendimiz (sav):

"Beş gecede yapılan dualar geri çevrilmez: Regaip Gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesi, Cuma geceleri, Ramazan Bayramı gecesi ve Kurban Bayramı gecesi." (İbn Asâkir)

Kur'an-ı Kerim'de yer alan

"Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber'e salât ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin ve tam bir teslimiyetle selam verin." (Ahzâb Suresi, 56. Ayet) ayet-i kerimesinin de Şaban ayında nazil olduğu belirtilmektedir.

ŞABAN AYINDA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİNE DAİR HADİSLER

Üç ayların ikincisi olan Şaban ayı, Peygamber Efendimiz'in (sallallahu aleyhi ve sellem) oruca büyük önem verdiği mübarek zamanlardan biridir. Resûl-i Ekrem (sav), bu ayda sıkça oruç tutmuş ve ümmetine de Şaban orucunu tavsiye etmiştir.

Peygamber Efendimiz üç ayların başlangıcında şu dua ile bu mübarek zamanlara dikkat çekmiştir:

"Allah'ım! Receb ve Şaban'ı hakkımızda mübarek kıl, bizi Ramazan'a ulaştır." (Ahmed b. Hanbel, Müsned)

Bu dua; Ramazan ayına duyulan özlemi, manevi hazırlığı ve müminlerin gönlünde bu ayların bereketini diri tutma arzusunu ifade etmektedir.

PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN EN FAZLA ORUÇ TUTTUĞU AY

Hz. Âişe (radıyallahu anhâ) şöyle buyurmuştur:

"Peygamber Efendimiz, Şaban ayında tuttuğu kadar hiçbir ayda oruç tutmazdı. Hatta Şaban ayının tamamını oruçlu geçirirdi." (Müslim, Siyâm 176; İbn Mâce, Siyâm 30)

AMELLERİN ALLAH'A ARZ EDİLDİĞİ AY: ŞABAN

Üsâme bin Zeyd (ra), Peygamber Efendimiz'e (sav) şöyle sormuştur:

"Ya Resûlallah! Şaban ayında tuttuğunuz kadar başka hiçbir ayda oruç tuttuğunuzu görmüyorum."

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

"Bu ay, Receb ile Ramazan arasında kalan ve insanların çoğunun gaflet ettiği faziletli bir aydır. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine yükseltilir. Ben de amellerimin oruçlu iken yükseltilmesini severim." (Nesâî, Savm 70)

ŞABAN AYININ 15. GÜNÜ ORUCU VE BERAT GECESİ

Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

"Şaban ayının on beşinci gecesi geldiğinde, gecesini ibadetle, gündüzünü oruçla geçiriniz. Çünkü o gece Allah Teâlâ rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve fecir vaktine kadar: 'Benden af dileyen yok mu, affedeyim; rızık isteyen yok mu, rızık vereyim; şifa isteyen yok mu, şifa vereyim' diye nida eder." (İbn Mâce, İkâmet 191)

Bu sebeple Şaban ayında oruç tutmak nafile ve çok faziletli ibadetler arasında yer alır.

ŞABAN AYI ORUCU NİYETİ NASIL EDİLİR?

Oruç için niyet, kalpten geçirilmesiyle gerçekleşir. Dil ile söylenmesi şart değildir. Şaban ayı orucu için niyet şu şekilde yapılabilir:

"Niyet ettim Allah rızası için Şaban orucunu tutmaya."

Sahura kalkmak da niyet yerine geçer. Niyet, yapılacak ibadetin bilincinde olmak anlamına gelir.

EYYÂM-I BİYZ ORUCU (HİCRİ AYIN 13, 14 VE 15. GÜNLERİ)

Hicri ayların 13, 14 ve 15. günleri, "Eyyâm-ı Biyz" olarak adlandırılır. Bu günlerde oruç tutmanın faziletine dair birçok hadis-i şerif bulunmaktadır.

Hz. Hafsa (ra) şöyle buyurmuştur:

"Resûlullah (sav) şu dört şeyi neredeyse hiç terk etmezdi: Âşûrâ orucu, Zilhicce'nin ilk on günü orucu, her ayın 13, 14 ve 15. günlerinde oruç ve sabah namazının sünneti." (Ahmed b. Hanbel, Nesâî)

Peygamber Efendimiz (sav):

Ramazan farz kılınmadan önce de bu oruçları tutmuş,

Ramazan farz kılındıktan sonra da devam etmiş,

Ve şöyle buyurmuştur:

"Her aydan üç gün oruç tutan, ömür boyu oruç tutmuş gibi olur." (Tirmizî, Savm 54)

"Ramazan dışında oruç tutmak istediğinde, ayın 13, 14 ve 15. günlerinde tut."

(Süyûtî, el-Câmiu's-Sağîr)