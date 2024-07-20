A101 HAFTANIN YILDIZLARI | 20 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu

Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yourt 3 kg: 99 TL
Nuh'un Ankara Makarnası Çeşitleri 500 g: 16,50 TL
Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 g: 139,90 TL
Wawa Ton Balığı 2x160 g: 69,90 TL
Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 g: 115 TL
Billur Tuz 750 g: 15,90 TL
Yöremce Bulgur Çeşitleri 1 kg: 18 TL
Doğuş Demlik Poşet Siyah Çay Çeşitleri 11'lü: 69,90 TL
Seyidoğlu Yaz Helvası ÇEşitleri 350 g: 37,50 TL
Ülker Gofret Çeşitleri: 5,90 TL
Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yourt 3 kg: 99 TL
Torku Tam Yağlı Tost Peyniri 1 kg: 199 TL
Papia Biocare 3 Katlı Kağıt Havlu 6'lı: 54,90 TL
İthal Muz: 76,50 TL
Avokado: 21,95 TL
Salatalık Çengelköy Paket: 22,45 TL
Patates: 9,90 TL
Piliç Bonfile: 169 TL
Yumurta 30'lu: 72,50 TL
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