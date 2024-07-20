Haberler Haberler A101 HAFTANIN YILDIZLARI | 20 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 HAFTANIN YILDIZLARI | 20 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu

A101, haftanın yıldızları ile onlarca üründe fiyatları düşürdükçe düşürdü. Sebze meyveden şarküteri ürünlerine, tavuktan deterjana, çaydan şampuana binlerce ürünü aktüel fırsatıyla raflara dizen A101, zincir market şubelerinin yanı sıra A101.com.tr üzerinden de sipariş almaya devam ediyor. İşte A101'in 20 Temmuz 2024 tarihli aktüel indirimli ürünler kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 08:30
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A101 HAFTANIN YILDIZLARI | 20 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu

Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yourt 3 kg: 99 TL
Nuh'un Ankara Makarnası Çeşitleri 500 g: 16,50 TL
Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 g: 139,90 TL
Wawa Ton Balığı 2x160 g: 69,90 TL
Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 g: 115 TL
Billur Tuz 750 g: 15,90 TL
Yöremce Bulgur Çeşitleri 1 kg: 18 TL
Doğuş Demlik Poşet Siyah Çay Çeşitleri 11'lü: 69,90 TL
Seyidoğlu Yaz Helvası ÇEşitleri 350 g: 37,50 TL
Ülker Gofret Çeşitleri: 5,90 TL

A101 HAFTANIN YILDIZLARI | 20 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu

Torku Tam Yağlı Tost Peyniri 1 kg: 199 TL
Papia Biocare 3 Katlı Kağıt Havlu 6'lı: 54,90 TL

A101 HAFTANIN YILDIZLARI | 20 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu

İthal Muz: 76,50 TL
Avokado: 21,95 TL
Salatalık Çengelköy Paket: 22,45 TL
Patates: 9,90 TL
Piliç Bonfile: 169 TL
Yumurta 30'lu: 72,50 TL

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