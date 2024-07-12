Turkuvaz Medya'dan 15 Temmuz anması

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yerli ve milli yayın çizgisiyle devletin ve milletin yanında olan Turkuvaz Medya Grubu, dün 15 Temmuz'un 8'inci yıldönümünde önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Turkuvaz'ın İstanbul 5. Levent'teki merkez binasında düzenlenen '15 Temmuz Unutmadık, Unutturmayacağız' konferansına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile gazilerin yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye İhracatçılar Meclisi eski Başkanı İsmail Gülle, Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Altan Elmas, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Tunç ve 15 Temmuz Derneği Başkan Vekili İlhami Çil katıldı. Konferans kapsamında, 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişiminin demokrasi ve millet iradesi üzerindeki etkileri, milli birlik ve beraberlik konuları ele alındı. Ç

ÇOK BÜYÜK BEDELLER ÖDENEN DESTAN

Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz'un milletimizin acıyla, gözyaşıyla, cesareti ve vatan aşkıyla yazdığı, uğruna çok büyük bedeller ödediği koskoca bir destan olduğunu kaydetti. Yerlikaya, "Milletleri millet yapan, tarihin akışını değiştiren bazı unutulmaz günler, hayati anlar vardır. Bu tarihi günler ulusların adeta hafızalarıdır. 1071 Malazgirt Zaferimiz tam da öyledir. Tıpkı 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi, 18 Mart Çanakkale Zaferimiz ve Anadolu'nun kapılarını sıkı sıkıya düşmanlara kapattığımız 30 Ağustos Zaferimiz gibi... Bunlar 'günlerden bir gün değil', milletimizin hafızasından asla silinmeyecek birer abidedir! 15 Temmuz öyle bir tarih ki her birimizi duygudan duyguya sevk ediyor. Hüznün en derinini, öfkenin en büyüğünü ve inancın en kuvvetlisini yaşattı, yaşatıyor" dedi. Yerlikaya, şöyle devam etti:

BİN 697 FETÖ'CÜ TUTUKLANDI

Bu kabine döneminde FETÖ'ye yönelik 6 bin 25 operasyon gerçekleştirildi. 9 bin 738 şüpheli gözaltına alındığı. Bunlardan bin 697'si tutuklandı. 252 vatandaşımız şehitlik makamı ile Hakk'a yürüdü. 2 bin 740 vatandaşımız da gazilik mertebesine ulaştı. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz'u 15 Temmuz yapan kahramanlarımızın, şehitlerimizin şehadetinin sene-i devriyesinde, şunu net bir şekilde ifade etmeliyim ki emanetleri emanetimizdir! Mücadeleleri mücadelemizdir. İlanihaye kıyamete kadar da mücadeleleri mücadelemiz olacaktır! Devletimize, milletimize, huzurumuza ve geleceğimize kasteden kim olursa olsun, onlarla ve kirli zihniyetleriyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz durmayacağız, bütün terör örgütleriyle olduğu gibi FETÖ'yle de mücadelemizi amansız sürdüreceğiz.

Yerlikaya, "15 Temmuz'u 15 Temmuz yapan kahramanlarımızın, şehitlerimizin şehadetinin sene-i devriyesinde, şunu net bir şekilde ifade etmeliyim ki emanetleri emanetimizdir" dedi.

İNKAR, İFTİRA, KUMPAS

İstanbul Valisi Davut Gül: Türkiye ilk defa darbelerle karşılaşmadı. Rahmetli Menderes'in başına ne geldiğini biliyoruz. 70'te, 80'de, 28 Şubat'ta neler olduğunu biliyoruz, görüyoruz. 15 Temmuz'un bir önceki darbelerden iki temel farkı var. Biri ilk defa Sayın Cumhurbaşkanı'mızın devleti yöneten irade olarak kararlılık göstermesi. Şimdiye kadar şöyle bir anlayış vardı. 'Bir darbe olduğunda herkes sıraya geçecek ve herkes teslim olacak.' Anadolu insanının rahmetli Menderes'e sahip çıkamama, Menderes'in ipe gitmesini sadece ağlayarak, üzülerek seyretmesinin acısını yıllarca yaşadığını biliyoruz, görüyoruz. Aynı pişmanlığı yaşamamak için Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde, liderliğinde, onun dirayeti, milletimizin ferasetiyle buna karşı koyduk. 7'den 70'e istisnalar hariç vatandaşımızın hemen hemen tamamı bu direnişin karşısında oldu.

"5.8 MİLYAR DOLAR İHRACAT KAYBI YAŞADIK"

TIM Eski Başkanı İsmail Gülle: Biz 15 Temmuz'dan sonraki gece, bizleri arayan Fransızlara, İngilizlere, Almanlara, Uzak Doğululara yaşadığımız geceyi nasıl anlatabilirdik? İçimizde yaşayan, bizdenmiş gibi görünen insanların bizlere böyle bir tuzak kurduğunu, Türkiye'yi çok geriye götürmek istediğini hangi sözlerle anlatabilirdik? Tam işler yoluna girdi, üretiyoruz derken, ülkemizin insanının geleceğine çelme atmak nasıl anlatılabilirdi? Allah'a çok şükür ki o gecenin sabahında servislerimiz doldu, üretimimiz devam etti. Ancak haziran ayının ihracat rakamına ancak ekim ayında ulaşabildik. Arada 5.8 milyar dolarlık bir ihracat kaybımız var. Ülkemizin geleceğinden, gelirinden kaybettik. Ancak halkımızın bu onurlu mücadelesi devam ettikçe bu ülke üstüne koyarak yükselecektir. Bizler tam ekonomik bağımsızlığı elde edene kadar üretmeye ve ihraç etmeye devam edeceğiz.

"BU KÖTÜ SİCİLİMİZİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Altan Elmas: 15 Temmuz darbe girişimini unutturmamak için büyük bir hizmet gerçekleştiren Turkuvaz Medya'ya teşekkür ediyorum. Sur Yapı Grubu olarak 15 Temmuz'da olan ne varsa unutulmaması gerektiğine inanıyoruz çünkü unutursak biteriz. Biz büyük bir milletiz; tecrübeleri ve tarihi olan bir milletiz. Ama Osmanlı ve Cumhuriyet tarihimize baktığımızda geçmişimizde de hain darbe girişimleri hiç bitmedi. Millet olarak inşallah 15 Temmuz'dan sonra bu kötü sicili de ortadan kaldırmış olacağız diye ümit ediyorum. İlk defa Cumhurbaşkanımız önderliğinde milletimiz büyük bir irade gösterdi ve engelledi. Önemli bir dönüm noktası oldu ve dünya halklarına da ne olması gerektiğini göstermiş oldu. Bu anlamda dünyadaki halklara da örnek olmuş bir milletiz.

"MİLLETİMİZ ŞAHLANDI"

Takvim Gazetesi Köşe Yazarı Ekrem Kızıltaş: 15 Temmuz gecesi Türk milleti büyük bir şahlanış gösterdi. Olması gerekeni oldurmak için milletimizin her bir ferdi yapması gerekeni yapması gereken vakitte yaptı. O gece tarihimiz için bir milat oldu. O gece, milletimizin milli iradeyi kaptırmamak için mücadeleden vazgeçmeyeceğini, bekamızı korumak için hiçbir güce teslim olmayacağımızı gösteren bir geceydi. Birileri hala bu ülkeyi istediği gibi yönlendirilmeyi arzu ediyor. 15 Temmuz'da bu amaç için yapıldı ama milletimiz şahlandı. 15 Temmuz'u insanların aklından silmek, yeniden tekrarlamak isteyenler var. Bu yüzden unutmamak ve unutturmamak gerekiyor.