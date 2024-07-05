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AVCILAR SU KESİNTİSİ - Avcılar sular ne zaman gelecek? (5 Temmuz 2024)

Avcılar 5 Temmuz Cuma günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Avcılar su kesintisi olan mahalleleri ve 5 Temmuz 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 12:00
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AVCILAR SU KESİNTİSİ - Avcılar sular ne zaman gelecek? (5 Temmuz 2024)

AVCILAR SU KESİNTİSİ 5 TEMMUZ 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Avcılar'ın bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 5 Temmuz 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Avcılar 5 Temmuz Cuma günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

AVCILAR SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: AMBARLI MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 05/07/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 05/07/2024 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: CİHANGİR MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 05/07/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 05/07/2024 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: MERKEZ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 05/07/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 05/07/2024 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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