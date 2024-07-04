Haberler Haberler KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | 2024 KPSS Lisans GY GK - Eğitim Bilimleri giriş belgesi PDF İNDİR

KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | 2024 KPSS Lisans GY GK - Eğitim Bilimleri giriş belgesi PDF İNDİR

Son dakika Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanarak adayların erişimine açılan sınav yerlerinin belli olmasının ardından 14 Temmuz'da yapılacak sınav için araştırmalar hız kazandı. İşte 2024 KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınav yeri öğrenme ve sorgulama ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 10:16 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 10:17
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KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | 2024 KPSS Lisans GY GK - Eğitim Bilimleri giriş belgesi PDF İNDİR

2024 KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULA | Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS), yüz binlerce adayın başvurusunun ardından başvuru süreci tamamlandı. 14 Temmuz Pazar günü yapılacak Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarına giriş yerleri de 4 Temmuz 2024 Perşembe günü itibarıyla erişime açıldı. İşte 2024 KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınav yeri öğrenme ve sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

2024 KPSS GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

2024 KPSS sınav yerleri ve giriş belgeleri 4 Temmuz Perşembe günü itibarıyla erişime açıldı.ÖSYM'nin resmi internet adresinde yer alan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek- Genel Kültür oturumu ile 2024-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 4 Temmuz 2024 tarihinde T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir."

2024 KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

2024 KPSS LİSANS, ALAN BİLGİSİ SINAV YERİ ÖĞRENME VE SORGULAMA EKRANI

2024 KPSS SINAV TAKVİMİ

KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavları 14 Temmuz günü saat 10:15'te gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 23 Ağustos günü duyurulacak.

  • Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri: 14 Temmuz 2024
  • Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi: 20 - 21 Temmuz 2024
  • KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 4 Ağustos 2024
  • KPSS Ön Lisans: 1 Eylül 2024
  • KPSS Ortaöğretim: 15 Eylül 2024
  • KPSS Din Hizmetleri Alanilgisi Testi (DHBT): 22 Eylül 2024

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