Haberler Haberler ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU? | 2024 Temmuz zammı - Uzman, başöğretmen güncel zamlı maaşı

ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU? | 2024 Temmuz zammı - Uzman, başöğretmen güncel zamlı maaşı

Öğretmen maaşları Temmuz ara zammıyla birlikte güncellendi. TÜİK tarafından açıklanan verilerle 6 aylık enflasyon farkı netleşirken memurlara yapılacak zam oranı da belli oldu. Asgari ücrete bu yıl ara zam yapılmazken güncel öğretmen maaşları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki öğretmen maaşı ne kadar oldu? İşte temmuz ara zammı ile uzman, başöğretmen güncel zamlı maaşı hesaplaması...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 10:08 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 10:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU? | 2024 Temmuz zammı - Uzman, başöğretmen güncel zamlı maaşı

ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU? | TÜİK'in 2024 Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine bu yıl yapılacak zam oranları netlik kazandı. Milyonlarca çalışan maaş zammını merak ederken öğretmen maaşları da güncellendi. Peki öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2024 Temmuz zammı güncel zamlı öğretmen maaşı haberimizde...

ÖĞRETMEN GÜNCEL ZAMLI MAAŞI

TÜİK, Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerinde, aylık enflasyonun %1,64 yıllık enflasyonun ise yüzde 71,60 olduğunu duyurdu. Bununla beraber 6 aylık enflasyon farkı SSK ve BAĞKUR için yüzde 24,73 ve Memur ve Memur Emeklisi için yüzde 19,31olarak hesaplandı.

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 39.781,00

Yüzde 19.31 zamlı: 47.462,71

Uzman öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 44.085,00

Yüzde 19.31 zamlı: 52.597,81

Emekli Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93

Yüzde 19.31 zamlı: 26.371,08

2024 ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar maaşlarını ay ortasında aldığından zamlı öğretmen maaşlarının Temmuz ayının 15'inden sonra zamlı olarak yatırılacağı öngörülüyor.

Galatasaray'a Fransız dinamo! Yönetim temaslara başladı...
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!
DİĞER
Perihan Abla'nın 'Meraklı Melahat'ı, Ruhsar'ın 'Gözüm Abla'sı... 76 yaşındaki Tuluğ Çizgen'in bakım evindeki son hali üzdü!
EMEKLİLERİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU| SSK ve Bağ-Kurlulara zam hesaplama! En düşük emekli maaşı ne kadar 2024?
Arda Güler tarihe geçti...
"Takımın kaskosu gibiydiler"
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hemşire maaşı ne kadar 2024 Temmuz? | Hemşire, başhemşire güncel zamlı maaşı
Engelli aylığı ne kadar oldu? | 2024 Temmuz zamlı güncel engelli maaşı
Teknisyen maaşı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı
Bekçi maaşı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı
Doktor maaşı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'a Fransız dinamo! Yönetim temaslara başladı... Galatasaray'a Fransız dinamo! Yönetim temaslara başladı... 10:37
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 10:24
Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurul Çağrısı Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurul Çağrısı 09:57
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 3 Temmuz bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 3 Temmuz bugün kimin maçı var? 07:59
Abdülkerim Bardakcı iş başında Abdülkerim Bardakcı iş başında 01:34
Kaptan Kaan geçit vermedi Kaptan Kaan geçit vermedi 01:32
Daha Eski
Arda Güler tarihe geçti... Arda Güler tarihe geçti... 01:31
İki eksikle son 8’deyiz İki eksikle son 8’deyiz 01:30
Türk yüreğiyle oynuyoruz Türk yüreğiyle oynuyoruz 01:29
Demir adam Demir adam 01:28
Beşiktaş Di Maria'nın peşini bırakmıyor! İşte o teklif Beşiktaş Di Maria'nın peşini bırakmıyor! İşte o teklif 01:18
F.Bahçe'den Nunez bombası! İngilizler duyurdu F.Bahçe'den Nunez bombası! İngilizler duyurdu 01:13