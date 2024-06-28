SINAVSIZ ALAN LİSELER ANKARA | 2024 Ankara OBP ile öğrenci alan liseler tam liste ve taban puanları

SINAVSIZ ALAN LİSELER ANKARA | Milli Eğitim Bakanlığınca 1 milyon 38 binden fazla öğrenciye yönelik düzenlenen LGS sınavında sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci için araştırmalar hız kazandı. Sınavla alım yapan liseler arasında tercih yapmak istemeyen adaylar, sınavsız alım yapacak liseleri araştırmaya koyuldu. İşte 2024 Ankara sınavsız/OBP puanına göre alım yapan liseler tam liste...
2024 ANKARA OBP İLE ÖĞRENCİ ALAN LİSELER TAM LİSTE VE TABAN PUANLARI
AKYURT SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Akyurt Anadolu Lisesi 86,361
- Prof. Dr. Nusret Fişek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 84,474
- Akyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 74,505
- Akyurt Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi 56,502
- Nevzat Hüseyin Tiryaki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 51,54
ALTINDAĞ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Şehit Resul Ekrem Gökdoğan Anadolu Lisesi 92,303
- İnönü Anadolu Lisesi 86,206
- Altındağ Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 84
- Ankara Anadolu Lisesi 83,762
- Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 81,979
- Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi 73,296
- Mermerci Süleyman İlik Anadolu Lisesi 73,293
- Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 70,221
- Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 68,024
- Altındağ M. Ali Hasan Çoşkun Anadolu Lisesi 67,883
- Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 65,524
- Esenevler Şehit İbrahim Ateş Anadolu Lisesi 65,512
- Borsa İstanbul Anadolu Lisesi 63,918
- Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 53,932
- Hacı Bayram Anadolu İmam Hatip Lisesi 52,959
- Hacı Bayram Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 52,011
- Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 51,968
- Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesi 51,106
- Altındağ Şehit Yıldız Gürsoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 49,248
- Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 48,025
- Anafartalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 47,619
- Şehit Mustafa Kale Anadolu İmam Hatip Lisesi 46,209
- Aktaş Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 44,485
- İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 44,002
- Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 42,144
- Yıldırım Beyazıt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 41,274
- Ahmet Haluk Dursun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 38,713
- Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 35,304
- Çamlık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 61,713
AYAŞ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Şehit Rıdvan Süer Anadolu Lisesi 67,097
- Naime-Ali Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 56,167
- Abdülhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi –
BALA SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Bala Anadolu İmam Hatip Lisesi 69,85
- Afşar Çok Programlı Anadolu Lisesi 63,819
- Bala Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 62,271
- Bala Anadolu Lisesi 60,563
- Afşar Çok Programlı Anadolu Lisesi 59,358
- Faik Güngör Çok Programlı Anadolu Lisesi 58,951
- Kemal Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 58,799
- Faik Güngör Çok Programlı Anadolu Lisesi –
BEYPAZARI SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Beypazarı Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi 91,035
- Beypazarı Anadolu Lisesi 81,179
- Tolunay Özaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,136
- Beypazarı Evliya Çelebi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 66,328
- Şehit Hacı Kazım Ozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 61,079
- Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 60,852
- Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi 53,105
ÇAMLIDERE SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Çamlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi 70,801
- Çamlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi 70,303
- Çamlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi 49,566
ÇANKAYA SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Musa Erdem Anadolu Lisesi 96,062
- Reha Alemdaroğlu Anadolu Lisesi 94,465
- Şehit Erhan Dural Anadolu Lisesi 92,82
- Kırkkonaklar Anadolu Lisesi 92,753
- Bahçelievler Anadolu Lisesi 92,653
- Ayrancı Aysel Yücetürk Anadolu Lisesi 92,16
- Bahçelievler Deneme Anadolu Lisesi 90,693
- Mutlukent Anadolu Lisesi 88,766
- Sokullu Mehmet Paşa Anadolu Lisesi 87,113
- Çankaya Anadolu Lisesi 86,397
- Çankaya Anadolu Lisesi 80,126
- Anıttepe Anadolu Lisesi 79,23
- Kurtuluş Anadolu Lisesi 78,414
- Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 77,811
- 75. Yıl Anadolu Lisesi 77,704
- Çankaya Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 74,474
- Çiğdem Anadolu Lisesi 73,664
- Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi 66,873
- Hasan Celal Güzel Anadolu İmam Hatip Lisesi 65,992
- Mehmet Zakir Ekni Anadolu Lisesi 65,218
- SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 64,988
- Süheyl Ünver Anadolu Lisesi 63,159
- Leyla Turgut Anadolu Lisesi 61,562
- Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 60,372
- Ayrancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 59,173
- Ankara Çankaya Aziz Altınpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 58,742
- Balgat Aliye Yahşi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 58,588
- Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi 57,458
- Ali Hasan Coşkun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 56,93
- Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 56,339
- Adalet Nizamoğlu Anadolu Lisesi 55,838
- Bahçelievler 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 55,363
- İncesu Şehit Sadettin Demir Anadolu Lisesi 51,563
- Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 50,229
- Dikmen Nevzat Ayaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 44,708
- Fatma Yaşar Önen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 35,694
- Çankaya Faik Güngör Anadolu İmam Hatip Lisesi 23,681
- 50. Yıl Şehit Uhud Kadir Işık Anadolu Lisesi 76,009
- Çankaya Lisesi 81,934
- Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi 76,454
- Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 74,944
- Şehit Doğukan Tazegül Anadolu Lisesi 73,615
- Kirami Refia Alemdaroğlu Anadolu Lisesi 72,797
- Şehit Feramil Ferhat Kaya Anadolu Lisesi 64,401
ÇUBUK SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Ankara Çubuk Çubuk Anadolu Lisesi 91,502
- Ankara Çubuk Çubuk Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 85,857
- Ankara Çubuk Yunus Emre Anadolu Lisesi 81,486
- Ankara Çubuk Çubuk Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 54,204
- Ankara Çubuk Çubuk İbrahim Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 54,165
- Ankara Çubuk Çubuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 51,138
- Ankara Çubuk Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi 47,057
- Ankara Çubuk Şehit Hayati Bilgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 42,914
- Ankara Çubuk Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 42,381
ELMADAĞ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Şehit Fahrettin Boyraz Anadolu Lisesi 84,506
- Elmadağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 84,377
- Elmadağ Anadolu Lisesi 77,244
- Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi 66,407
- Hasanoğlan Anadolu İmam Hatip Lisesi 64,563
- Hasanoğlan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 64,131
- Elmadağ Hasanoğlan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 53,765
- Şehit Sertaç Uzun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 72,737
ETİMESGUT SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Şehit Aytekin Kuru Anadolu Lisesi 94,818
- Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesi 94,349
- Bağlıca Anadolu Lisesi 90,569
- Cemil Meriç Anadolu Lisesi 90,481
- Halil İnalcık Anadolu Lisesi 87,887
- Ufuk Arslan Anadolu Lisesi 87,105
- Eryaman Şehit Ertan Akgül Anadolu Lisesi 79,448
- Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 79,249
- Mehmetçik Anadolu Lisesi 78,118
- Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76,193
- Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi 67,261
- Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 66,593
- Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi 62,546
- Fatma-Hacı Hüseyin Akgül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 59,756
- Şehit Kara Pilot Üsteğmen Tahsin Barutçu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 55,368
- Faruk Nafiz Çamlıbel Anadolu Lisesi 53,929
- Satı Kadın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 53,413
- Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 87,448
- Etimesgut Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi 72,968
- Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi 62,771
- Güvercinlik Şehit Hasan Gülhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 80,401
- Ankara Etimesgut Hayriye-Ethem Turhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 62,065
EVREN SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Ankara Evren Ankara Çok Programlı Anadolu Lisesi 74,551
- Ankara Evren Evren Çok Programlı Anadolu Lisesi –
- Ankara Evren Evren Çok Programlı Anadolu Lisesi –
GÖLBAŞI SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Ahmet Alper Dinçer Anadolu Lisesi 95,421
- Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi 87,555
- Gölbaşı Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 72,664
- Karaali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 64,439
- Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 64,363
- Gölbaşı Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 57,188
- Dr. Şerafettin Tombuloğlu Anadolu Lisesi 55,464
- Oyaca Anadolu Lisesi 52,717
- Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 49,155
- Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 46,966
- Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi 63,181
GÜDÜL SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Güdül Safiye Akdede Çok Programlı Anadolu Lisesi 70,437
- Güdül Safiye Akdede Çok Programlı Anadolu Lisesi 61,629
HAYMANA SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Nuri Bektaş Anadolu Lisesi 76,497
- Haymana Bumsuz Çok Programlı Anadolu Lisesi 74,515
- Haymana Çok Programlı Anadolu Lisesi 70,698
- Yenice Dilaver Temizhan Çok Programlı Anadolu Lisesi 65,114
- Haymana Bumsuz Çok Programlı Anadolu Lisesi 64,255
- Haymana Çok Programlı Anadolu Lisesi 58,276
- Yenice Dilaver Temizhan Çok Programlı Anadolu Lisesi 57,201
- Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 49,468
- Yenice Dilaver Temizhan Çok Programlı Anadolu Lisesi 40,471
- Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi 64,786
KAHRAMANKAZAN SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Şehit Ali Anar Anadolu Lisesi 90,515
- Akıncı Anadolu Lisesi 82,276
- Şehit Lokman Biçinci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,91
- Kahramankazan Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 65,124
- Gülnaz-İbrahim Güngör Tara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 57,312
- Kahramankazan Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi 55,628
- Kahramankazan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 45,151
KALECİK SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Kalecik Anadolu Lisesi 75,785
- Kalecik Anadolu İmam Hatip Lisesi 71,928
- Kalecik Şehit Mehmet Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 58,902
- Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 56,803
KEÇİÖREN SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Katip Çelebi Anadolu Lisesi 94,755
- Bekir Gökdağ Anadolu Lisesi 92,875
- Abdullah Mürşide Özünenek Anadolu Lisesi 91,181
- Kalaba Lisesi 90,878
- Emine Işınsu Anadolu Lisesi 90,038
- Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 88,612
- Şehit Zafer Çalışkan Anadolu Lisesi 85,94
- Keçiören Şehit Özgür Kara Anadolu Lisesi 81,956
- Abdurrahim Karakoç Anadolu Lisesi 70,546
- Kalaba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 63,916
- Fetih Anadolu Lisesi 61,545
- Etlik Anadolu İmam Hatip Lisesi 56,963
- Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 52,341
- Keçiören Yamantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 51,76
- Bağlum Şehit Oğuz Kaan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 51,341
- Hatice Hikmet Oğultürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 50,916
- Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 49,928
- Bağlum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 47,513
- Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi 46,737
- Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi 44,197
- Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 43,374
- Esertepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 43,236
- Subayevleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 39,92
- Akşemsettin Anadolu Lisesi 38,095
- Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 30,985
- Bağlum Şehit Yakup Çapat Anadolu İmam Hatip Lisesi 25,394
- İmam Buhari Anadolu İmam Hatip Lisesi 23,746
- Etlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 20,168
- Bağlum Anadolu Lisesi 18,899
- Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi 16,061
- Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi 84,973
- Osmangazi Anadolu Lisesi 80,875
- Genç Osman Anadolu Lisesi 79,947
- Nuri Pakdil Anadolu Lisesi 72,581
- Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi 88,551
- Farabi Anadolu Lisesi 81,408
- Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi 80,183
- İncirli Şehit Hüdai Arslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76,221
- Etlik Anadolu Lisesi 75,336
- Turgut Altınok Anadolu İmam Hatip Lisesi 73,715
- İncirli Şehit Furkan Yayla Anadolu Lisesi 71,282
KIZILCAHAMAM SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 77,934
- Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 73,412
- Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi 71,652
- Kızılcahamam Anadolu Lisesi 63,778
- Kızılcahamam İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 75,82
MAMAK SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Abidinpaşa Anadolu Lisesi 93,37
- Cumhuriyet Anadolu Lisesi 90,763
- Nurettin Topçu Anadolu Lisesi 90,226
- Tuzlucayır Anadolu Lisesi 87,839
- Gülveren Anadolu Lisesi 86,679
- Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 85,449
- Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem Anadolu Lisesi 83,334
- Yunus Büyükkuşoğlu Anadolu Lisesi 80,247
- Mamak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 79,577
- Akdere Anadolu Lisesi 79,213
- Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,842
- Ege Anadolu Lisesi 78,23
- Cebeci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 75,362
- Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,032
- Suzan-Mehmet Gönç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 67,378
- Osman Yüksel Serdengeçti Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 59,846
- Kutludüğün Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi 59,467
- Mevlana Anadolu Lisesi 58,66
- Şehit Nuri Pamir Anadolu İmam Hatip Lisesi 57,429
- Üreğil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 53,844
- Lalahan Çok Programlı Anadolu Lisesi 53,751
- Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 53,487
- Kutludüğün Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi 53,448
- Selman-ı Farisi Anadolu İmam Hatip Lisesi 53,085
- Lalahan Çok Programlı Anadolu Lisesi 52,355
- Şehit Volkan Gürbüzer Anadolu Lisesi 50,977
- Ortaköy 80. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 49,036
- Hüseyin Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi 46,131
- Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 30,762
- Rasim Özdenören Anadolu Lisesi 29,791
- Nahit Menteşe Anadolu Lisesi 71,584
- Şehit Bülent Karalı Anadolu Lisesi 68,602
- Altıağaç Anadolu Lisesi 64,546
- Hurin Yavuzalp Anadolu Lisesi 62,674
- Mamak Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 74,399
- Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 65,726
NALLIHAN SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Nallıhan Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesi 69,854
- Şehit Abdullah Ören Anadolu İmam Hatip Lisesi 67,828
- Şükran Kora Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 55,82
- Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 49,082
- Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 77,331
- Çayırhan Anadolu Lisesi 66,148
POLATLI SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Duatepe Anadolu Lisesi 91,502
- Atatürk Anadolu Lisesi 86,827
- Polatlı Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 82,157
- Şehit Seher Yaşar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 61,843
- Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 59,629
- Peyami Safa Anadolu Lisesi 54,066
- Polatlı Şehit Can Çalışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 48,231
- Polatlı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 46,569
- Polatlı Beştepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 45,768
- Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi 43,818
PURSAKLAR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Pursaklar Anadolu Lisesi 94,391
- Dede Korkut Anadolu Lisesi 86,952
- Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi 82,25
- Pursaklar Yahya Kemal ve M.Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 82,08
- Pursaklar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 62,084
- Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 59,681
- Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi 56,068
- Kocalar Anadolu İmam Hatip Lisesi 52,725
- Şehit Büyükelçi Daniş Tunalıgil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 50,134
- Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 48,093
SİNCAN SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Sincan Anadolu Lisesi 93,493
- Sincan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,477
- Sincan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 55,531
- Selahattin Akbilek Anadolu Lisesi 96,088
- İbni Sina Anadolu Lisesi 95,728
- Şehit Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi 91,653
- İbn-i Haldun Anadolu Lisesi 89,845
- Nefise Andiçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 87,728
- Yenikent İlksan Anadolu Lisesi 86,344
- Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 80,858
- Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi 80,136
- Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 77,533
- Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 77,147
- Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76,044
- Şehit Mehmet Ali Korkmaz Anadolu Lisesi 71,447
- Şehit Ömer İpek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 70,014
- Sincan Ahmet Andiçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 68,607
- Ekrem Hakkı Ayverdi Anadolu Lisesi 68,143
- Yenikent Ahmet Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 64,085
- Layika Akbilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 61,862
- Yenikent Şehit Yasin Bahadır Yüce Anadolu İmam Hatip Lisesi 61,179
- Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 59,109
- Temelli Çok Programlı Anadolu Lisesi 57,141
- Doktor Emin Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi 55,669
- Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi 54,824
- Başkent OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 54,448
- Törekent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 52,863
- Özcan Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 46,533
- Ertuğrul Gazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 73,876
- Alcı Anadolu Lisesi 72,244
- Temelli Anadolu Lisesi 77,473
- Ersin Nazif Gürdoğan Anadolu Lisesi 61,496
ŞEREFLİKOÇHİSAR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Şereflikoçhisar Anadolu Lisesi 84,221
- Dr. Sabiha Uzun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 61,34
- Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi 60,702
- Nizamülmülk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 55,214
- Şehit Orhan Durukan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 51,641
- Şehit Murat Alkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 44,95
- Şereflikoçhisar Tuz Gölü Anadolu Lisesi 38,867
YENİMAHALLE SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Şehit Sercan Öztürk Anadolu Lisesi 97,192
- Selçuklu Anadolu Lisesi 96,037
- Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi 95,921
- Şevket Raşit Hatipoğlu Anadolu Lisesi 94,897
- Şehit Semih Özcan Anadolu Lisesi 94,873
- Batıkent Lisesi 94,276
- Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 93,425
- Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 91,779
- Celal Yardımcı Anadolu Lisesi 91,126
- Şentepe Şehit Volkan Canöz Anadolu Lisesi 85,905
- Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 85,603
- Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 84,2
- Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 84,104
- Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi 81,922
- Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 79,328
- Kaya Bayazıtoğlu Anadolu Lisesi 78,559
- Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 77,436
- Alparslan Anadolu Lisesi 69,698
- Batıkent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 58,812
- Harun Çakmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 56,295
- Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 55,418
- Yakacık Şehit Tugay Can Kızılırmak Anadolu Lisesi 51,376
- Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 50,894
- Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 49,749
- Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 46,67
- Batıkent Şevket Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 44,781
- Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 44,701
- Yenimahalle Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi 43,501
- Şehit Murat Üçöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 42,618
- Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 42,176
- Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi 19,027
- Şehit Haydar Çetin Anadolu Lisesi 70,767
NOT: Ankara'da okul puanı ile, sınavsız alım yapan liselerin taban ve tavan puanları 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul üzerinden yayımlandı. Bu sebeple aşağıda yer alan veriler, 2023 yılında alınmış olup 2024 yılına ilişkin liste yayımlandığında haberimiz güncellenecektir.