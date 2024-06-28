SINAVSIZ ALAN LİSELER ANKARA | 2024 Ankara OBP ile öğrenci alan liseler tam liste ve taban puanları

SINAVSIZ ALAN LİSELER ANKARA | Milli Eğitim Bakanlığınca 1 milyon 38 binden fazla öğrenciye yönelik düzenlenen LGS sınavında sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci için araştırmalar hız kazandı. Sınavla alım yapan liseler arasında tercih yapmak istemeyen adaylar, sınavsız alım yapacak liseleri araştırmaya koyuldu. İşte 2024 Ankara sınavsız/OBP puanına göre alım yapan liseler tam liste...

2024 ANKARA OBP İLE ÖĞRENCİ ALAN LİSELER TAM LİSTE VE TABAN PUANLARI

AKYURT SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Akyurt Anadolu Lisesi 86,361

Prof. Dr. Nusret Fişek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 84,474

Akyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 74,505

Akyurt Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi 56,502

Nevzat Hüseyin Tiryaki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 51,54

ALTINDAĞ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Şehit Resul Ekrem Gökdoğan Anadolu Lisesi 92,303

İnönü Anadolu Lisesi 86,206

Altındağ Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 84

Ankara Anadolu Lisesi 83,762

Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 81,979

Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi 73,296

Mermerci Süleyman İlik Anadolu Lisesi 73,293

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 70,221

Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 68,024

Altındağ M. Ali Hasan Çoşkun Anadolu Lisesi 67,883

Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 65,524

Esenevler Şehit İbrahim Ateş Anadolu Lisesi 65,512

Borsa İstanbul Anadolu Lisesi 63,918

Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 53,932

Hacı Bayram Anadolu İmam Hatip Lisesi 52,959

Hacı Bayram Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 52,011

Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 51,968

Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesi 51,106

Altındağ Şehit Yıldız Gürsoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 49,248

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 48,025

Anafartalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 47,619

Şehit Mustafa Kale Anadolu İmam Hatip Lisesi 46,209

Aktaş Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 44,485

İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 44,002

Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 42,144

Yıldırım Beyazıt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 41,274

Ahmet Haluk Dursun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 38,713

Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 35,304

Çamlık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 61,713

AYAŞ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Şehit Rıdvan Süer Anadolu Lisesi 67,097

Naime-Ali Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 56,167

Abdülhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi –

BALA SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Bala Anadolu İmam Hatip Lisesi 69,85

Afşar Çok Programlı Anadolu Lisesi 63,819

Bala Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 62,271

Bala Anadolu Lisesi 60,563

Afşar Çok Programlı Anadolu Lisesi 59,358

Faik Güngör Çok Programlı Anadolu Lisesi 58,951

Kemal Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 58,799

Faik Güngör Çok Programlı Anadolu Lisesi –

BEYPAZARI SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Beypazarı Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi 91,035

Beypazarı Anadolu Lisesi 81,179

Tolunay Özaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,136

Beypazarı Evliya Çelebi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 66,328

Şehit Hacı Kazım Ozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 61,079

Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 60,852

Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi 53,105

ÇAMLIDERE SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Çamlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi 70,801

Çamlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi 70,303

Çamlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi 49,566

ÇANKAYA SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Musa Erdem Anadolu Lisesi 96,062

Reha Alemdaroğlu Anadolu Lisesi 94,465

Şehit Erhan Dural Anadolu Lisesi 92,82

Kırkkonaklar Anadolu Lisesi 92,753

Bahçelievler Anadolu Lisesi 92,653

Ayrancı Aysel Yücetürk Anadolu Lisesi 92,16

Bahçelievler Deneme Anadolu Lisesi 90,693

Mutlukent Anadolu Lisesi 88,766

Sokullu Mehmet Paşa Anadolu Lisesi 87,113

Çankaya Anadolu Lisesi 86,397

Çankaya Anadolu Lisesi 80,126

Anıttepe Anadolu Lisesi 79,23

Kurtuluş Anadolu Lisesi 78,414

Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 77,811

75. Yıl Anadolu Lisesi 77,704

Çankaya Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 74,474

Çiğdem Anadolu Lisesi 73,664

Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi 66,873

Hasan Celal Güzel Anadolu İmam Hatip Lisesi 65,992

Mehmet Zakir Ekni Anadolu Lisesi 65,218

SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 64,988

Süheyl Ünver Anadolu Lisesi 63,159

Leyla Turgut Anadolu Lisesi 61,562

Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 60,372

Ayrancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 59,173

Ankara Çankaya Aziz Altınpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 58,742

Balgat Aliye Yahşi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 58,588

Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi 57,458

Ali Hasan Coşkun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 56,93

Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 56,339

Adalet Nizamoğlu Anadolu Lisesi 55,838

Bahçelievler 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 55,363

İncesu Şehit Sadettin Demir Anadolu Lisesi 51,563

Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 50,229

Dikmen Nevzat Ayaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 44,708

Fatma Yaşar Önen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 35,694

Çankaya Faik Güngör Anadolu İmam Hatip Lisesi 23,681

50. Yıl Şehit Uhud Kadir Işık Anadolu Lisesi 76,009

Çankaya Lisesi 81,934

Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi 76,454

Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 74,944

Şehit Doğukan Tazegül Anadolu Lisesi 73,615

Kirami Refia Alemdaroğlu Anadolu Lisesi 72,797

Şehit Feramil Ferhat Kaya Anadolu Lisesi 64,401

ÇUBUK SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Ankara Çubuk Çubuk Anadolu Lisesi 91,502

Ankara Çubuk Çubuk Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 85,857

Ankara Çubuk Yunus Emre Anadolu Lisesi 81,486

Ankara Çubuk Çubuk Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 54,204

Ankara Çubuk Çubuk İbrahim Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 54,165

Ankara Çubuk Çubuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 51,138

Ankara Çubuk Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi 47,057

Ankara Çubuk Şehit Hayati Bilgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 42,914

Ankara Çubuk Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 42,381

ELMADAĞ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Şehit Fahrettin Boyraz Anadolu Lisesi 84,506

Elmadağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 84,377

Elmadağ Anadolu Lisesi 77,244

Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi 66,407

Hasanoğlan Anadolu İmam Hatip Lisesi 64,563

Hasanoğlan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 64,131

Elmadağ Hasanoğlan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 53,765

Şehit Sertaç Uzun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 72,737

ETİMESGUT SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Şehit Aytekin Kuru Anadolu Lisesi 94,818

Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesi 94,349

Bağlıca Anadolu Lisesi 90,569

Cemil Meriç Anadolu Lisesi 90,481

Halil İnalcık Anadolu Lisesi 87,887

Ufuk Arslan Anadolu Lisesi 87,105

Eryaman Şehit Ertan Akgül Anadolu Lisesi 79,448

Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 79,249

Mehmetçik Anadolu Lisesi 78,118

Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76,193

Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi 67,261

Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 66,593

Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi 62,546

Fatma-Hacı Hüseyin Akgül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 59,756

Şehit Kara Pilot Üsteğmen Tahsin Barutçu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 55,368

Faruk Nafiz Çamlıbel Anadolu Lisesi 53,929

Satı Kadın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 53,413

Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 87,448

Etimesgut Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi 72,968

Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi 62,771

Güvercinlik Şehit Hasan Gülhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 80,401

Ankara Etimesgut Hayriye-Ethem Turhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 62,065

EVREN SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Ankara Evren Ankara Çok Programlı Anadolu Lisesi 74,551

Ankara Evren Evren Çok Programlı Anadolu Lisesi –

Ankara Evren Evren Çok Programlı Anadolu Lisesi –

GÖLBAŞI SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Ahmet Alper Dinçer Anadolu Lisesi 95,421

Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi 87,555

Gölbaşı Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 72,664

Karaali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 64,439

Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 64,363

Gölbaşı Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 57,188

Dr. Şerafettin Tombuloğlu Anadolu Lisesi 55,464

Oyaca Anadolu Lisesi 52,717

Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 49,155

Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 46,966

Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi 63,181

GÜDÜL SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Güdül Safiye Akdede Çok Programlı Anadolu Lisesi 70,437

Güdül Safiye Akdede Çok Programlı Anadolu Lisesi 61,629

HAYMANA SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Nuri Bektaş Anadolu Lisesi 76,497

Haymana Bumsuz Çok Programlı Anadolu Lisesi 74,515

Haymana Çok Programlı Anadolu Lisesi 70,698

Yenice Dilaver Temizhan Çok Programlı Anadolu Lisesi 65,114

Haymana Bumsuz Çok Programlı Anadolu Lisesi 64,255

Haymana Çok Programlı Anadolu Lisesi 58,276

Yenice Dilaver Temizhan Çok Programlı Anadolu Lisesi 57,201

Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 49,468

Yenice Dilaver Temizhan Çok Programlı Anadolu Lisesi 40,471

Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi 64,786

KAHRAMANKAZAN SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Şehit Ali Anar Anadolu Lisesi 90,515

Akıncı Anadolu Lisesi 82,276

Şehit Lokman Biçinci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,91

Kahramankazan Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 65,124

Gülnaz-İbrahim Güngör Tara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 57,312

Kahramankazan Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi 55,628

Kahramankazan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 45,151

KALECİK SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Kalecik Anadolu Lisesi 75,785

Kalecik Anadolu İmam Hatip Lisesi 71,928

Kalecik Şehit Mehmet Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 58,902

Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 56,803

KEÇİÖREN SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Katip Çelebi Anadolu Lisesi 94,755

Bekir Gökdağ Anadolu Lisesi 92,875

Abdullah Mürşide Özünenek Anadolu Lisesi 91,181

Kalaba Lisesi 90,878

Emine Işınsu Anadolu Lisesi 90,038

Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 88,612

Şehit Zafer Çalışkan Anadolu Lisesi 85,94

Keçiören Şehit Özgür Kara Anadolu Lisesi 81,956

Abdurrahim Karakoç Anadolu Lisesi 70,546

Kalaba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 63,916

Fetih Anadolu Lisesi 61,545

Etlik Anadolu İmam Hatip Lisesi 56,963

Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 52,341

Keçiören Yamantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 51,76

Bağlum Şehit Oğuz Kaan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 51,341

Hatice Hikmet Oğultürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 50,916

Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 49,928

Bağlum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 47,513

Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi 46,737

Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi 44,197

Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 43,374

Esertepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 43,236

Subayevleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 39,92

Akşemsettin Anadolu Lisesi 38,095

Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 30,985

Bağlum Şehit Yakup Çapat Anadolu İmam Hatip Lisesi 25,394

İmam Buhari Anadolu İmam Hatip Lisesi 23,746

Etlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 20,168

Bağlum Anadolu Lisesi 18,899

Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi 16,061

Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi 84,973

Osmangazi Anadolu Lisesi 80,875

Genç Osman Anadolu Lisesi 79,947

Nuri Pakdil Anadolu Lisesi 72,581

Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi 88,551

Farabi Anadolu Lisesi 81,408

Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi 80,183

İncirli Şehit Hüdai Arslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76,221

Etlik Anadolu Lisesi 75,336

Turgut Altınok Anadolu İmam Hatip Lisesi 73,715

İncirli Şehit Furkan Yayla Anadolu Lisesi 71,282

KIZILCAHAMAM SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 77,934

Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 73,412

Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi 71,652

Kızılcahamam Anadolu Lisesi 63,778

Kızılcahamam İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 75,82

MAMAK SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Abidinpaşa Anadolu Lisesi 93,37

Cumhuriyet Anadolu Lisesi 90,763

Nurettin Topçu Anadolu Lisesi 90,226

Tuzlucayır Anadolu Lisesi 87,839

Gülveren Anadolu Lisesi 86,679

Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 85,449

Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem Anadolu Lisesi 83,334

Yunus Büyükkuşoğlu Anadolu Lisesi 80,247

Mamak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 79,577

Akdere Anadolu Lisesi 79,213

Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,842

Ege Anadolu Lisesi 78,23

Cebeci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 75,362

Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,032

Suzan-Mehmet Gönç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 67,378

Osman Yüksel Serdengeçti Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 59,846

Kutludüğün Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi 59,467

Mevlana Anadolu Lisesi 58,66

Şehit Nuri Pamir Anadolu İmam Hatip Lisesi 57,429

Üreğil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 53,844

Lalahan Çok Programlı Anadolu Lisesi 53,751

Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 53,487

Kutludüğün Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi 53,448

Selman-ı Farisi Anadolu İmam Hatip Lisesi 53,085

Lalahan Çok Programlı Anadolu Lisesi 52,355

Şehit Volkan Gürbüzer Anadolu Lisesi 50,977

Ortaköy 80. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 49,036

Hüseyin Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi 46,131

Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 30,762

Rasim Özdenören Anadolu Lisesi 29,791

Nahit Menteşe Anadolu Lisesi 71,584

Şehit Bülent Karalı Anadolu Lisesi 68,602

Altıağaç Anadolu Lisesi 64,546

Hurin Yavuzalp Anadolu Lisesi 62,674

Mamak Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 74,399

Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 65,726

NALLIHAN SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Nallıhan Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesi 69,854

Şehit Abdullah Ören Anadolu İmam Hatip Lisesi 67,828

Şükran Kora Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 55,82

Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 49,082

Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 77,331

Çayırhan Anadolu Lisesi 66,148

POLATLI SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Duatepe Anadolu Lisesi 91,502

Atatürk Anadolu Lisesi 86,827

Polatlı Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 82,157

Şehit Seher Yaşar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 61,843

Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 59,629

Peyami Safa Anadolu Lisesi 54,066

Polatlı Şehit Can Çalışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 48,231

Polatlı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 46,569

Polatlı Beştepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 45,768

Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi 43,818

PURSAKLAR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Pursaklar Anadolu Lisesi 94,391

Dede Korkut Anadolu Lisesi 86,952

Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi 82,25

Pursaklar Yahya Kemal ve M.Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 82,08

Pursaklar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 62,084

Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 59,681

Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi 56,068

Kocalar Anadolu İmam Hatip Lisesi 52,725

Şehit Büyükelçi Daniş Tunalıgil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 50,134

Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 48,093

SİNCAN SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Sincan Anadolu Lisesi 93,493

Sincan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,477

Sincan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 55,531

Selahattin Akbilek Anadolu Lisesi 96,088

İbni Sina Anadolu Lisesi 95,728

Şehit Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi 91,653

İbn-i Haldun Anadolu Lisesi 89,845

Nefise Andiçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 87,728

Yenikent İlksan Anadolu Lisesi 86,344

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 80,858

Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi 80,136

Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 77,533

Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 77,147

Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76,044

Şehit Mehmet Ali Korkmaz Anadolu Lisesi 71,447

Şehit Ömer İpek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 70,014

Sincan Ahmet Andiçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 68,607

Ekrem Hakkı Ayverdi Anadolu Lisesi 68,143

Yenikent Ahmet Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 64,085

Layika Akbilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 61,862

Yenikent Şehit Yasin Bahadır Yüce Anadolu İmam Hatip Lisesi 61,179

Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 59,109

Temelli Çok Programlı Anadolu Lisesi 57,141

Doktor Emin Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi 55,669

Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi 54,824

Başkent OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 54,448

Törekent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 52,863

Özcan Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 46,533

Ertuğrul Gazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 73,876

Alcı Anadolu Lisesi 72,244

Temelli Anadolu Lisesi 77,473

Ersin Nazif Gürdoğan Anadolu Lisesi 61,496

ŞEREFLİKOÇHİSAR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Şereflikoçhisar Anadolu Lisesi 84,221

Dr. Sabiha Uzun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 61,34

Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi 60,702

Nizamülmülk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 55,214

Şehit Orhan Durukan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 51,641

Şehit Murat Alkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 44,95

Şereflikoçhisar Tuz Gölü Anadolu Lisesi 38,867

YENİMAHALLE SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Şehit Sercan Öztürk Anadolu Lisesi 97,192

Selçuklu Anadolu Lisesi 96,037

Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi 95,921

Şevket Raşit Hatipoğlu Anadolu Lisesi 94,897

Şehit Semih Özcan Anadolu Lisesi 94,873

Batıkent Lisesi 94,276

Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 93,425

Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 91,779

Celal Yardımcı Anadolu Lisesi 91,126

Şentepe Şehit Volkan Canöz Anadolu Lisesi 85,905

Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 85,603

Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 84,2

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 84,104

Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi 81,922

Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 79,328

Kaya Bayazıtoğlu Anadolu Lisesi 78,559

Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 77,436

Alparslan Anadolu Lisesi 69,698

Batıkent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 58,812

Harun Çakmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 56,295

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 55,418

Yakacık Şehit Tugay Can Kızılırmak Anadolu Lisesi 51,376

Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 50,894

Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 49,749

Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 46,67

Batıkent Şevket Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 44,781

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 44,701

Yenimahalle Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi 43,501

Şehit Murat Üçöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 42,618

Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 42,176

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi 19,027

Şehit Haydar Çetin Anadolu Lisesi 70,767

NOT: Ankara'da okul puanı ile, sınavsız alım yapan liselerin taban ve tavan puanları 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul üzerinden yayımlandı. Bu sebeple aşağıda yer alan veriler, 2023 yılında alınmış olup 2024 yılına ilişkin liste yayımlandığında haberimiz güncellenecektir.