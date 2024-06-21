Haberler Haberler 💰DOLAR KAÇ TL OLDU? | 21 Haziran 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

💰DOLAR KAÇ TL OLDU? | 21 Haziran 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 21 Haziran Cuma 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 06:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
💰DOLAR KAÇ TL OLDU? | 21 Haziran 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

21 HAZİRAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 21 Haziran Cuma 2024 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 32,82 (Alış) - 32,86 (Satış)

EURO: 35,18 (Alış) - 35,24 (Satış)

STERLİN: 41,23 (Alış) - 41,44 (Satış)

1 DOLAR = 32,86 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉21 Haziran Cuma 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.491,75₺

Gram altın satış: 2.492,15₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.042,00₺

Çeyrek altın satış: 4.110,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.110,00₺

Yarım altın satış: 8.212,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.094,00₺

Tam altın satış: 16.374,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.450,00₺

Cumhuriyet altını satış: 16.700,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.519,00₺

Ata altın satış: 16.801,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 21 Haziran Cuma günü saat 06.08 itibarıyla alınmıştır.

Batshuayi'nin yerine Morata! Transferi Mourinho bitirecek
Galatasaray'da Xhaka iddiası!
DİĞER
Yeşilçam'ın ketum ve gaddar kadınıydı! Aliye Rona meğer ünlü oyuncunun akrabasıymış...
SON DAKİKA I Diyabakır'da büyük anız yangını: 5 kişi hayatını kaybetti! Çok sayıda yaralı var!
F.Bahçe'ye 22'lik yıldız! Mourinho'yu baba gibi görüyor
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir çalım daha!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
TRT SPOR CANLI - TRT Spor canlı yayın izle (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan F.Bahçe'ye 2. gol! G.Saray'dan F.Bahçe'ye 2. gol! 00:34
Galatasaray'dan Assignon hamlesi! Galatasaray'dan Assignon hamlesi! 23:05
Mourinho'dan öğrencilerine flaş uyarı! Mourinho'dan öğrencilerine flaş uyarı! 23:05
Arda'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu Arda'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu 23:05
G.Saray'dan flaş Batshuayi açıklaması! G.Saray'dan flaş Batshuayi açıklaması! 23:05
Mourinho transfere onay verdi! Batshuayi'nin alternatifi Mourinho transfere onay verdi! Batshuayi'nin alternatifi 23:05
Daha Eski
G.Saray milli kalecinin peşine düştü! G.Saray milli kalecinin peşine düştü! 23:05
Cimbom'dan Gürcü yıldıza kanca! Cimbom'dan Gürcü yıldıza kanca! 23:05
F.Bahçe'den Emirhan bombası! Takas teklifi F.Bahçe'den Emirhan bombası! Takas teklifi 23:04
Mourinho F.Bahçe eşofmanlarını giydi! Mourinho F.Bahçe eşofmanlarını giydi! 23:04
Merih Demiral'dan flaş Mourinho sözleri! "Büyük şans" Merih Demiral'dan flaş Mourinho sözleri! "Büyük şans" 23:04
Ertuğrul Doğan'dan taraftara teşekkür! Ertuğrul Doğan'dan taraftara teşekkür! 23:04