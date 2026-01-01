Bugün kar yağacak mı? 1 Ocak bugün İstanbul'da kar yağacak mı?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Vatandaşlar yeni yılın ilk gününde "Bugün kar yağacak mı?" sorusunun yanıtını arıyor. Özellikle 1 Ocak İstanbul'da kar yağacak mı? sorusu, kış şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son tahminlere göre İstanbul'da sıcaklık değerleri, yağış türü ve kar ihtimali yakından takip ediliyor. İşte 1 Ocak İstanbul hava durumu, kar yağışı beklentisi ve güncel meteoroloji tahminleri…

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

1 Ocak'ta İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı, günün ilerleyen saatlerinde ise soğuk ve bulutlu hava etkili olacak. Özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riski bulunuyor. Vatandaşların ulaşımda dikkatli olması ve soğuk havaya karşı tedbirli davranması öneriliyor.

📆1 Ocak 2026 Perşembe ☔️☃️Kuvvetli Yağışa Dikkat!💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!❄Buzlanma ve Don Uyarısı!⚠️Çığ Tehlikesi!🌡️Hava Sıcaklığı: Mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/NCD7urvMWu — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 1, 2026

1 OCAK İSTANBUL HAVA DURUMU (SAATLİK TAHMİN)

İstanbul'da yeni yılın ilk günü soğuk ve zaman zaman karlı bir havayla başlıyor. Sabahın erken saatlerinde etkili olan kar yağışı, gün ilerledikçe yerini bulutlu havaya bırakıyor.

06.00 – 09.00: Günün en soğuk saatleri yaşanıyor. Sıcaklık -1°C, hissedilen sıcaklık ise -6°C seviyesinde. Bu saatlerde kar yağışı görülüyor. Rüzgâr zaman zaman kuvvetlenerek saatte 33 km hıza kadar çıkabiliyor.

09.00 – 12.00: Kar yağışı devam ediyor. Hava sıcaklığı 1°C civarında seyrederken, rüzgârın etkisiyle hava daha serin hissediliyor.

12.00 – 15.00: Öğle saatlerinde de karla karışık hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklık 3°C'ye kadar yükselse de soğuk hava etkisini koruyor.

15.00 – 18.00: Kar yağışı etkisini kaybediyor, hava çok bulutlu hale geliyor. Sıcaklık 2°C civarında.

18.00 – 21.00: Akşam saatlerinde bulutlu hava hakim. Sıcaklık 2°C, rüzgâr orta kuvvette esiyor.

21.00 – 24.00: Gece saatlerinde de bulutlu hava sürüyor. Nem oranı artarken sıcaklık 2°C civarında seyrediyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ