CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 1 Ocak eczaneler açık mı? Bugün eczaneler kaça kadar açık? Nöbetçi eczane sorgula!

1 Ocak eczaneler açık mı? Bugün eczaneler kaça kadar açık? Nöbetçi eczane sorgula!

Yeni yılın ilk gününde sağlık ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, “1 Ocak bugün eczaneler açık mı?” sorusuna yanıt arıyor. Resmî tatil kapsamında yer alan yılbaşı gününde eczanelerin çalışma durumu merak edilirken, nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam ediyor. Nöbetçi eczane nasıl öğrenilir? sorusu da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte 1 Ocak eczanelerin çalışma durumu ve nöbetçi eczane sorgulama yöntemleri…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 08:19 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 09:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
1 Ocak eczaneler açık mı? Bugün eczaneler kaça kadar açık? Nöbetçi eczane sorgula!

Yılbaşında ilaç ve sağlık ürünlerine ihtiyaç duyanlar "1 Ocak bugün eczaneler açık mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Resmî tatil olan 1 Ocak'ta normal eczaneler kapalı olurken, nöbetçi eczaneler 24 saat hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlar nöbetçi eczane nasıl öğrenilir?, bugün açık eczane var mı? gibi sorulara yanıt arıyor. İl ve ilçe bazında 1 Ocak nöbetçi eczane listeleri, e-Devlet, eczacı odaları ve çeşitli resmî platformlar üzerinden kolayca sorgulanabiliyor. Peki, 1 Ocak bugün eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

1 Ocak, yılbaşı nedeniyle resmî tatil kapsamındadır. Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşları kapalı olurken; hastanelerin poliklinik hizmetleri ve aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) 1 Ocak'ta hizmet vermemektedir. Aynı şekilde, eczaneler de yılbaşı günü kapalıdır. Ancak vatandaşların ilaç ve sağlık ürünlerine erişiminin aksamaması için nöbetçi eczaneler 1 Ocak'ta kesintisiz hizmet vermeye devam eder.

NÖBETÇİ ECZANELER NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Nöbetçi eczanelere ait güncel bilgiler, Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenip İl Sağlık Müdürlükleri tarafından onaylanarak paylaşılmaktadır. Vatandaşlar nöbetçi eczane bilgilerine şu yollarla kolayca ulaşabilir:

  • e-Devlet sistemi üzerinden il ve ilçe seçimi yaparak
  • İl/ilçe Eczacı Odalarının resmî internet sitelerinden
  • Bazı belediyelerin ve yerel sağlık müdürlüklerinin duyuru sayfalarından
  • e-Devlet üzerinden yapılan sorgulamalarda, nöbetçi eczanelerin adres ve konum bilgileri de görüntülenebilmektedir.

1 OCAK 2026 ECZANELER AÇIK MI?

1 Ocak 2026 Perşembe günü resmî tatildir. Bu nedenle, eczaneler kapalıdır. Nöbetçi eczaneler açıktır. Hastanelerde yalnızca acil servisler hizmet vermektedir.

ECZANELERİN NORMAL ÇALIŞMA SAATLERİ

Eczaneler normal günlerde genel olarak:

09.00'da açılır,

19.00'da kapanır. Bu saatler il ve ilçeye göre küçük farklılıklar gösterebilir. Büyükşehirlerde ve yoğun bölgelerde bazı eczaneler daha geç saatlere kadar hizmet verebilmektedir.

Cimbom'a transferde Ugarte müjdesi!
Türkiye Filistin için ayakta!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Bilal Erdoğan'dan Galata'da "Gazze" mesajı | CANLI YAYIN
F.Bahçe'den Almanya'ya stoper çıkarması!
G.Saray'a Boey fırsatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda'nın paylaşımına Haaland'dan esprili yanıt! Arda'nın paylaşımına Haaland'dan esprili yanıt! 01:20
Arda'nın paylaşımına Haaland'dan esprili yanıt! Arda'nın paylaşımına Haaland'dan esprili yanıt! 01:19
Sadettin Saran'dan seçim açıklaması! Sadettin Saran'dan seçim açıklaması! 00:53
Beşiktaş'tan Benfica'ya takas teklifi! Beşiktaş'tan Benfica'ya takas teklifi! 00:53
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! 00:53
TFF Süper Lig harcama limitlerini açıkladı! TFF Süper Lig harcama limitlerini açıkladı! 00:53
Daha Eski
G.Saray'dan flaş Sara kararı! G.Saray'dan flaş Sara kararı! 00:53
G.Saray'ın yeni yıldızı Osimhen'den! Lookman denmişti ancak... G.Saray'ın yeni yıldızı Osimhen'den! Lookman denmişti ancak... 00:53
TFF 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı! TFF 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı! 00:52
Göztepeli genç yıldız için Leipzig devrede! Göztepeli genç yıldız için Leipzig devrede! 00:52
Musaba transferinde flaş gelişme! Musaba transferinde flaş gelişme! 00:52
Cimbom'un genç yıldızına Süper Lig kancası! Cimbom'un genç yıldızına Süper Lig kancası! 00:52