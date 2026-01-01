1 Ocak eczaneler açık mı? Bugün eczaneler kaça kadar açık? Nöbetçi eczane sorgula!

Yılbaşında ilaç ve sağlık ürünlerine ihtiyaç duyanlar "1 Ocak bugün eczaneler açık mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Resmî tatil olan 1 Ocak'ta normal eczaneler kapalı olurken, nöbetçi eczaneler 24 saat hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlar nöbetçi eczane nasıl öğrenilir?, bugün açık eczane var mı? gibi sorulara yanıt arıyor. İl ve ilçe bazında 1 Ocak nöbetçi eczane listeleri, e-Devlet, eczacı odaları ve çeşitli resmî platformlar üzerinden kolayca sorgulanabiliyor. Peki, 1 Ocak bugün eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

1 Ocak, yılbaşı nedeniyle resmî tatil kapsamındadır. Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşları kapalı olurken; hastanelerin poliklinik hizmetleri ve aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) 1 Ocak'ta hizmet vermemektedir. Aynı şekilde, eczaneler de yılbaşı günü kapalıdır. Ancak vatandaşların ilaç ve sağlık ürünlerine erişiminin aksamaması için nöbetçi eczaneler 1 Ocak'ta kesintisiz hizmet vermeye devam eder.

NÖBETÇİ ECZANELER NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Nöbetçi eczanelere ait güncel bilgiler, Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenip İl Sağlık Müdürlükleri tarafından onaylanarak paylaşılmaktadır. Vatandaşlar nöbetçi eczane bilgilerine şu yollarla kolayca ulaşabilir:

e-Devlet sistemi üzerinden il ve ilçe seçimi yaparak

İl/ilçe Eczacı Odalarının resmî internet sitelerinden

Bazı belediyelerin ve yerel sağlık müdürlüklerinin duyuru sayfalarından

e-Devlet üzerinden yapılan sorgulamalarda, nöbetçi eczanelerin adres ve konum bilgileri de görüntülenebilmektedir.

1 OCAK 2026 ECZANELER AÇIK MI?

1 Ocak 2026 Perşembe günü resmî tatildir. Bu nedenle, eczaneler kapalıdır. Nöbetçi eczaneler açıktır. Hastanelerde yalnızca acil servisler hizmet vermektedir.

ECZANELERİN NORMAL ÇALIŞMA SAATLERİ

Eczaneler normal günlerde genel olarak:

09.00'da açılır,

19.00'da kapanır. Bu saatler il ve ilçeye göre küçük farklılıklar gösterebilir. Büyükşehirlerde ve yoğun bölgelerde bazı eczaneler daha geç saatlere kadar hizmet verebilmektedir.