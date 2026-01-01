1 Ocak marketler açık mı? Bugün marketler açık mı, kapalı mı?

Yılbaşında alışveriş yapmak isteyenler 1 Ocak marketler açık mı? sorusunun yanıtını araştırıyor. Bugün marketler açık mı, kapalı mı? sorusu özellikle temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Resmî tatil olan 1 Ocak'ta marketlerin çalışma saatleri marketten markete değişiklik gösterebiliyor. BİM, A101, ŞOK, Migros ve diğer zincir marketlerin 1 Ocak çalışma durumu, yeni yılın ilk gününde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, bugün marketler açık mı, kaça kadar açık?

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

Zincir marketlerin büyük bölümü 1 Ocak'ta açık olacak. Ancak AVM içinde bulunan marketlerin açılış ve kapanış saatleri, alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine göre değişiklik gösterebilir.

Migros, CarrefourSA, BİM, A101 ve ŞOK gibi zincir marketlerin 1 Ocak'ta hizmet vermesi bekleniyor. Yine de bölgesel farklılıklar olabileceği için şubeye özel saatlerin kontrol edilmesi öneriliyor.

ZİNCİR MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 Market

Hafta içi / Hafta sonu: 09.00 – 21.30

Not: Resmî tatiller, bölgesel uygulamalar, idari izinler veya mücbir sebepler nedeniyle çalışma saatleri mağazaya göre değişiklik gösterebilir.

Migros

Genel çalışma saatleri: 08.30 / 09.00 – 21.00

Migros mağazaları öğle arası tatili yapmaz.

AVM içindeki Migros şubeleri ise genellikle 10.00 – 22.00 saatleri arasında hizmet verir.

BİM

Çalışma saatleri: 09.00 – 21.00

Haftanın her günü aynı saatlerde açıktır.

CarrefourSA

Çalışma saatleri: 10.00 – 22.00

AVM içindeki CarrefourSA marketler de genellikle 10.00 – 22.00 saatleri arasında açıktır.

ŞOK Market

Çalışma saatleri: 09.00 – 21.00

Hafta içi ve hafta sonu aynı saatlerde hizmet vermektedir.