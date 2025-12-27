Marketler pazar günü kapalı mı olacak? Marketler pazar günleri açık mı, kapalı mı olacak?

Zincir marketler pazar günü kapalı mı olacak? Marketler pazar günleri kapanacak mı? Bu sorular son günlerde kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) iş birliğiyle düzenlenen çalıştayda, marketlerin pazar günü mesai yapmaması konusu masaya yatırıldı. "Aileyle Pazar" temalı çalıştayda, perakende çalışanlarının haftada bir gün ortak tatil yapmasının sosyal ve aile yaşamına katkı sağlayacağı ifade edildi. Zincir marketlerin pazar günü açık olması ile küçük esnaf arasındaki rekabet dengesi de tartışılan başlıklar arasında yer aldı. Peki, Marketler pazar günü kapalı mı olacak? İşte cevabı...

SEKTÖR İÇİN TARİHİ ADIM

Türkiye perakende sektöründe uzun süredir tartışılan pazar günü çalışma düzeni konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) iş birliğiyle "Aileyle Pazar: Birlikte Tatil, Güçlü Toplum" başlıklı kapsamlı bir çalıştay düzenlendi.

TPF'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştaya; kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler, medya mensupları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılım sağladı. Çalıştayda, perakende sektörünün mevcut yapısı, çalışanların sosyal yaşamı ve aile hayatı üzerindeki etkiler detaylı şekilde ele alındı.

MARKETLER PAZAR GÜNÜ KAPALI MI OLACAK?

Çalıştayın en dikkat çeken gündem maddelerinden biri, zincir marketlerin pazar günü kapalı olması önerisi oldu. Esnaf ve perakende sektörünün temsilcileri, pazar gününün aileyle birlikte geçirilen ortak bir tatil günü olması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

Sektör temsilcileri, bu uygulamanın hem perakende çalışanlarının sosyal ve aile yaşamına olumlu katkı sağlayacağını hem de küçük esnaf ile zincir marketler arasındaki rekabet dengesini güçlendireceğini ifade etti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, çalıştayda zincir marketlerin pazar günleri kapalı olması konusunda mutabakata varıldığı belirtildi. Ancak söz konusu düzenlemenin hayata geçebilmesi için son kararın Ticaret Bakanlığı tarafından alınması gerekiyor. Sektör temsilcileri, Bakanlık'tan gelecek resmi açıklamayı ve atılacak son adımı bekliyor.

Pazar günü marketlerin kapalı olup olmayacağına ilişkin nihai kararın önümüzdeki süreçte netlik kazanması beklenirken, konu kamuoyunda ve perakende sektöründe yakından takip edilmeye devam ediyor.