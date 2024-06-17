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İŞKEMBE DOLMASI TARİFİ | İşkembe dolması (karın dolması) nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Türk mutfağının geleneksel ve lezzetli yemeklerinden biri olan işkembe dolması, genellikle sığır veya koyun işkembesiyle yapılır. Hayvanın mide bölümü olan işkembenin içinin doldurulmasıyla hazırlanan ve karın dolması olarak da bilinen işkembe dolması, özellikle Kurban Bayramlarının sevilen yemekleri arasında yer alır. Peki işkembe dolması nasıl yapılır? İşte işkembe dolması malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 13:36 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 07:19
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İŞKEMBE DOLMASI TARİFİ | İşkembe dolması (karın dolması) nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

İŞKEMBE DOLMASI TARİFİ | Pirinç, kıyma, soğan, domates, yeşil biber, sarımsak, çeşitli baharatlar (tuz, karabiber, kırmızı biber) ve bazen ince doğranmış ciğer veya kuzu eti parçalarından oluşan iç harcın işkembeye doldurulmasıyla yapılan işkembe dolması, özellikle Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde, bayramlar, düğünler ve özel günlerde yapılan bir yemektir. Tarihsel olarak, işkembe dolması, etin her parçasının değerlendirildiği ve israf edilmediği geleneksel mutfak kültürünün bir parçasıdır. İşte pratik ve lezzetli işkembe dolması tarifi...

İŞKEMBE DOLMASI / KARIN DOLMASI NASIL YAPILIR?

İşkembe Dolması Malzemeleri

  • 1 büyük veya 2 orta boy sığır veya koyun işkembesi

Dolma Harcı İçin:

  • 2 su bardağı pirinç
  • 300 gram kıyma (isteğe bağlı olarak ince doğranmış kuzu ciğeri de eklenebilir)
  • 2 büyük soğan (ince doğranmış)
  • 2-3 diş sarımsak (ince doğranmış)
  • 2 adet yeşil biber (ince doğranmış)
  • 2 adet domates (kabukları soyulup küçük doğranmış)
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Yarım demet maydanoz (ince doğranmış)
  • Tuz, karabiber, kırmızı biber, kimyon (isteğe bağlı)
  • Yarım su bardağı zeytinyağı veya sıvı yağ

Sos İçin:

  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 3-4 su bardağı su
  • 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ
  • Tuz, karabiber

İşkembe Dolması Yapılışı

İşkembenin Hazırlanması:

  • İşkembeleri iyice temizleyin. Temizlik işlemi sırasında sirke ve tuzlu su kullanarak işkembelerin kokusunu azaltabilirsiniz.
  • Temizlenen işkembeleri büyük parçalara ayırın ve kaynar suda 10-15 dakika haşlayın. Ardından soğumaya bırakın.

Dolma Harcının Hazırlanması:

  • Bir tavada zeytinyağını ısıtın, ince doğranmış soğan ve sarımsakları ekleyerek pembeleşinceye kadar kavurun.
  • Kıymayı ekleyin ve rengi değişene kadar kavurun. Ardından yeşil biber ve domatesleri ekleyin.
  • Salçayı ekleyip karıştırın, ardından pirinci ekleyin ve biraz daha kavurun. Baharatları ve doğranmış maydanozu ekleyip karıştırın.
  • Harcı ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Doldurma:

  • Hazırlanan dolma harcını haşlanmış işkembelerin içine doldurun.
  • İşkembelerin açık uçlarını dikin veya kürdan ile kapatın.

Pişirme:

  • Bir tencereye doldurulmuş işkembeleri yerleştirin.
  • Sos malzemelerini karıştırarak işkembelerin üzerine dökün.
  • Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte yaklaşık 1.5-2 saat pişirin. Ara sıra kontrol ederek suyu azaldığında sıcak su ekleyebilirsiniz.

İşkembe Dolması Püf Noktaları

  • İşkembeyi iyice temizlemek ve kokusunu gidermek için sirke ve tuzlu su ile yıkamak önemlidir.
  • İşkembelerin tamamen yumuşaması için yeterli süre pişirmek önemlidir. Bu, yaklaşık 1.5-2 saat sürebilir.
  • İşkembeleri doldurduktan sonra sıkıca kapatmak, pişirme sırasında harcın dağılmasını önler. Kürdan yeterli gelmezse iğne iplik yardımıyla dikebilirsiniz.

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