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MALATYA GELELİ KEBABI TARİFİ | Geleli kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Malatya mutfağına ait özel bir kebap türü olan Geleli Kebabı, genellikle koyun veya kuzu eti kullanılarak yapılır ve kendine özgü baharatlarla tatlandırılır. Etin lokum kıvamında olmasının sebebi yağlı kısımların tercih edilmesidir. Peki Malatya Geleli kebabı nasıl ypaılır? İşte geleli kebabı tarifi, malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 11:54
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MALATYA GELELİ KEBABI TARİFİ | Geleli kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

MALATYA GELELİ KEBABI TARİFİ | Malatya'da yaz aylarında yapılan pikniklerde, aile buluşmalarında sıkça tercih edilen bir yemek olan Geleli Kebabı, birçok sofrada kendisine yer bulan bir lezzettir. Malatya'dan çıkıp tüm ülkeye yayılan ve genellikle közlenmiş patlıcanla servis edilen geleli kebabının tarifini araştıranlar için malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını derledik.

GELELİ KEBABI NASIL YAPILIR?

Geleli kebabı malzemeleri

  • 5-6 adet patlıcan
  • 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 500 gram kuşbaşı et (tercihen kuzu)
  • 1 baş yemeklik doğranmış soğan
  • 2 adet yeşil biber
  • 2 adet iri sulu domates
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 su bardağı kaynar su
  • Tuz ve karabiber

Geleli kebabı yapılışı

  • Genişçe bir tencereye yağı alıp iyice kızınca etleri mühürleyin.
  • Etleri harlı ateşte renkleri dönene dek kavurduktan sonra ocağı en kısık ayarına getirip tencerenin kapağını kapatın ve etler suyunu salıp çekene dek pişirin.
  • Suyunu çeken etlere yemeklik doğranmış soğanları ekleyip kavurun.
  • İri iri doğranmış biberleri ve salçayı ekleyip kavurmaya devam edin.
  • Kabuklarını soyup irice doğradığınız domatesleri de ilave edin.
  • En son 1 su bardağı kadar kaynar su ekleyip orta ateşte etler iyice yumuşama dek pişirin. Hafif sulu kalsınlar.
  • Patlıcanları közleyip kabukları soyun ve iri iri doğrayın.
  • Üzerine pişirdiğiniz etleri alıp 200 derecede ısıtılmış fırında 15-20 dk da bu şekilde pişirip sıcak sıcak servis edin.
  • Bu yemeğin iki farklı sunumunu gördüm.
  • Birinde etleri patlıcanların üzerini örtecek şekilde yaymışlardı.
  • Bu şekilde göze daha çok hitap ettiğini düşündüğüm için böyle hazırladım. Tercih sizin.
Türk Telekom
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