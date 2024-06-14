MALATYA GELELİ KEBABI TARİFİ | Geleli kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

MALATYA GELELİ KEBABI TARİFİ | Malatya'da yaz aylarında yapılan pikniklerde, aile buluşmalarında sıkça tercih edilen bir yemek olan Geleli Kebabı, birçok sofrada kendisine yer bulan bir lezzettir. Malatya'dan çıkıp tüm ülkeye yayılan ve genellikle közlenmiş patlıcanla servis edilen geleli kebabının tarifini araştıranlar için malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını derledik.

GELELİ KEBABI NASIL YAPILIR?

Geleli kebabı malzemeleri

5-6 adet patlıcan

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

500 gram kuşbaşı et (tercihen kuzu)

1 baş yemeklik doğranmış soğan

2 adet yeşil biber

2 adet iri sulu domates

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağı kaynar su

Tuz ve karabiber

Geleli kebabı yapılışı