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GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altını kim kazandı? | Gelinim Mutfakta 12 Haziran 2024 puan durumu

Gelinim Mutfakta puan durumu 12 Haziran | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 12 Haziran Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 07:20
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GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altını kim kazandı? | Gelinim Mutfakta 12 Haziran 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI 12 HAZİRAN? | Gelinim Mutfakta'nın 1408. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmanın sezon finalinde 3 hafta boyunca ençeyreği kazanan birinci gelin 50, ikinci gelin ise 30 altın bileziğin sahibi olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 12 Haziran Çarşamba Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 12 HAZİRAN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gün sonunda kayınvalidelerden yüksek puanları toplayarak çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 11 Haziran Salı günü çeyrek altını Zeynep gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA HANGİ GELİNİN KAÇ ÇEYREK ALTINI VAR?

Zeynep gelin: 3 çeyrek altın

Başak gelin: 2 çeyrek altın

Damla gelin: 0 çeyrek altın

Kıymet gelin: 2 çeyrek altın

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta 6. sezon finali serisi 3 hafta sürecek ve bu süre boyunca eleme yapılmayacak. 3 haftanın sonunda en çok çeyrek altını alan birinci 50 bilezik, ikinci ise 30 bilezik alacak.

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