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KAYMAKLI BADEMPARE TARİFİ | Badempare nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Türk mutfağının eşsiz tatlılarından bir tanesi olan badempare, şerbetli tatlılar arasında en sevilenler arasında yer alıyor. Osmanlı döneminden bu yana Türk sofralarında yer bulan badempare, özellikle bayramlar, özel günler ve misafir ağırlamaları için tercih edilen bir tatlıdır. Adını içerisindeki bademden alan bu tatlının tarifi merak ediliyor. Peki Badempare nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 12:03
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KAYMAKLI BADEMPARE TARİFİ | Badempare nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

KAYMAKLI BADEMPARE TARİFİ | Hem görüntüsü hem de lezzetiyle sofralara şıklık katan badempare, genellikle kaymak ve file badem ile süslenerek servis edilir. Nesilden nesile aktarılan bir miras olarak sofralarda yerini almaya devam eden badempareyi kendi evinde denemek isteyenler arama motorlarında 'Badempare nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

BADEMPARE NASIL YAPILIR?

Kaymaklı Badempare Malzemeleri:

Hamur için:

  • 125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
  • 1 çay bardağı pudra şekeri
  • 1 çay bardağı irmik
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1 yumurta
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilin
  • 2,5 - 3 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
  • 1 çay bardağı ince çekilmiş badem

Şerbet için:

  • 3 su bardağı su
  • 3 su bardağı şeker
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

Üzeri için:

  • 100 gram kaymak
  • 1 çay bardağı file badem

Kaymaklı Badempare Yapılışı:

  • Şerbet için su ve şekeri tencereye alıp kaynatın.
  • Kaynadıktan sonra kısık ateşte 10 dakika daha kaynatın.
  • Limon suyunu ekleyip bir taşım daha kaynattıktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
  • Tereyağı ve pudra şekerini geniş bir kapta krema kıvamına gelene kadar çırpın.
  • Yoğurt ve yumurtayı ekleyip karıştırın.
  • İrmik, kabartma tozu, vanilin ve ince çekilmiş bademi ekleyin.
  • Unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
  • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve hafifçe yassılaştırın.
  • Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri hafifçe kızarana kadar, yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
  • ırından çıkan sıcak badempareleri soğuk şerbetin içine batırıp çıkarın.
  • Şerbeti çekmesi için yaklaşık 10 dakika bekleyin.
  • Servis tabağına alın ve üzerlerine kaymak koyup file badem serpiştirin.

Kaymaklı Badempare Püf Noktaları:

  • Hamur hazırlarken unu yavaş yavaş eklemek önemlidir. Hamurun çok sert veya çok yumuşak olmaması gerekir. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar unu kontrollü bir şekilde ekleyin.
  • Bademleri ince çekmek, hamurun içinde homojen dağılmalarını sağlar ve tatlının lezzetini artırır. Bademleri mümkün olduğunca ince çekmeye özen gösterin.
  • Şerbetleme işlemi sonrası tatlıların şerbeti iyice çekmesi için bir süre beklemek önemlidir. Bu süre, tatlının lezzetinin oturmasını sağlar.

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