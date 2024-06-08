TYT PUAN HESAPLAMA 2024 | YKS kaç net kaç puan? TYT 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 net kaç puan?

TYT PUAN HESAPLAMA 2024 |Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 8 Haziran Cumartesi tarihinde yapıldı. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav salonlarında alınmazken 10.15'te başlayan sınavda, katılımcılara 120 soru soruldu ve 135 dakika süre verildi. Sınavdan çıkan adaylar ve velileri puan hesaplamaları için araştırmalara başlarken 'TYT puan hesaplama nasıl yapılır?YKS kaç net kaç puan? TYT 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 net kaç puan?' sorularının cevabını sizler için derledik.

TYT PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

YKS KAÇ NET KAÇ PUAN?

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.

2023 yılında TYT puanı ile yerleşen adayların puanları esas alınarak oluşturulan tabloda aşağıdaki sonuçlar çıkmıştır:

2023 YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de puan hesaplama şu şekilde yapılır:

Sınavda yer alan derslere ait doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. Ham puan için her adayın testlere verdiği doğru ve yanlış cevap sayılarına göre hesaplama yapılır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılır ve adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) hesaplanır.

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

TYT 50 NET KAÇ PUAN?

TYT Ham Puan: 294,426 TYT Yerleştirme Puanı: 330,426 TYT Türkiye Geneli Sıralama: 523.274

TYT 55 NET KAÇ PUAN?

TYT Ham Puan: 308,632 TYT Yerleştirme Puanı: 344,632 TYT Türkiye Geneli Sıralama: 426.756

TYT 60 NET KAÇ PUAN?

TYT Ham Puan: 322,837 TYT Yerleştirme Puanı: 358,837 TYT Türkiye Geneli Sıralama: 348.178

TYT 65 NET KAÇ PUAN?

TYT Ham Puan: 338,556 TYT Yerleştirme Puanı: 374,556 TYT Türkiye Geneli Sıralama: 276.072

TYT 70 NET KAÇ PUAN?

TYT Ham Puan: 352,921 TYT Yerleştirme Puanı: 388,921 TYT Türkiye Geneli Sıralama: 222.528

TYT 75 NET KAÇ PUAN?

TYT Ham Puan: 294,426 TYT Yerleştirme Puanı: 330,426 TYT Türkiye Geneli Sıralama: 523.274

TYT 80 NET KAÇ PUAN?

TYT Ham Puan: 367,127 TYT Yerleştirme Puanı: 403,127 TYT Türkiye Geneli Sıralama: 179.162

TYT 80 NET KAÇ PUAN?

TYT Ham Puan: 382,794 TYT Yerleştirme Puanı: 418,794 TYT Türkiye Geneli Sıralama: 139.267

TYT 85 NET KAÇ PUAN?

TYT Ham Puan: 396,999 TYT Yerleştirme Puanı: 432,999 TYT Türkiye Geneli Sıralama: 109.171

NOT: Bu sonuçlar 2022 verileri dikkate alınarak hazırlanmış ve kesin olmayıp 2024 TYT'de netler, sınavın zorluk seviyesine ve standart sapmalara göre değişiklik gösterecektir. Örneğin, sınav daha zor olduğunda, daha düşük netlerle daha yüksek puanlar elde edilebilir. Daha doğru sonuçlar elde edebilmek için standart sapma, üniversitelerin baraj puanları, obp, diploma notu gibi bilgilere sahip olmanız gerekmektedir.