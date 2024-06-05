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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan emekli ikramiyesi müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından emekli vatandaşların merakla beklediği müjdeyi verdi. Kurban Bayramı yaklaşırken, emekli vatandaşlara verilecek ikramiyenin ne zaman yatacağı merak konusu olmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan merak edilen o tarihi açıkladı. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekliye ikramiye 2024 ne kadar? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 09:50 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 10:00
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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan emekli ikramiyesi müjdesi

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ| Kurban Bayramı için geri sayım devam ederkeni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan emekli ikramiyeleri ile ilgili müjde geldi. Kabşne Toplantısı ardından yapılan açıklama sonrasında emekli ikramiyesi ile ilgili bilgiler araştırma konusu oldu. Ramazan Bayramı'ndan önce emeklilerin hesabına yatırılan ikramiyeler, Kurban Bayramı için de yatırılacak. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekliye ikramiye 2024 ne kadar? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı arefesi bu sene 15 Haziran gününe denk geliyor. Bayram günleri ise 16-19 tarihleri arasında idrak edilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

2024 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR YATACAK?

İkramiye ödemeleri maaş alınan bankalar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli ikramiyesi ödeme programını detaylı olarak duyurmuştu. Emeklilerin benzer şekilde Kurban Bayramı'nda da 3.000 lira ödeme alması planlanıyor.

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RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATMIŞTI?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırıldı. 4A (SSK) kapsamında gelir ve maaş alanların ödeme günü 17 ve 18 olanlara 2 Nisan'da; 19, 20, 21 ve 22 olanlara 3 Nisan'da; 23, 24, 25 ve 26 olanlara 4 Nisan'da ikramiyeler yattı.

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