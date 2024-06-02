Haberler Haberler LGS'YE GİRERKEN KALEM, SİLGİ VERİLİYOR MU? | 2024 LGS'ye girerken ne götürülür? Suyla sınava girilir mi?

LGS'YE GİRERKEN KALEM, SİLGİ VERİLİYOR MU? | 2024 LGS'ye girerken ne götürülür? Suyla sınava girilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liseye geçecek öğrencilerin eğitim göreceği okulu belirlemek amacıyla düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım sürüyor. Bu yıl 2 Haziran Pazar günü yapılacak sınava girecek adaylar ve velileri, araştırmalarını hızlandırdı. Peki LGS'ye girerken kalem, silgi veriliyor mu? 2024 LGS'ye girerken ne götürülür? Suyla sınava girilir mi? LGS'ye girerken gerekli bilgiler ve yanınızda götürmemeniz gerekenlerin tam listesi haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 08:20 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 08:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
LGS'YE GİRERKEN KALEM, SİLGİ VERİLİYOR MU? | 2024 LGS'ye girerken ne götürülür? Suyla sınava girilir mi?

LGS'YE GİRERKEN KALEM, SİLGİ VERİLİYOR MU? | Ortaokuldan liseye geçiş sürecinde uygulanan sınav sistemi olan LGS, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik organize edilir. Her yıl Haziran ayında yapılan sınav, 2024 yılında da 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Binlerce lise adayının birbiriyle yarışacağı sınav, ilki sözel ve ikincisi sayısal olmak üzere iki bölümden oluşacak. Peki LGS'ye girerken kalem, silgi veriliyor mu? 2024 LGS'ye girerken ne götürülür? Suyla sınava girilir mi? İşte merak edilenler...

2024 LGS'YE GİRERKEN KALEM, SİLGİ VERİLİYOR MU?

LGS'ye (Liselere Geçiş Sistemi) girerken öğrencilere kalem, silgi gibi kırtasiye malzemeleri sağlanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen bu sınavda, sınav güvenliği ve standartların korunması amacıyla sınav malzemeleri öğrencilere sınav merkezinde dağıtılır. Öğrencilerin yanlarında sadece kimlik belgesi ve sınav giriş belgesini getirmeleri yeterlidir.

2024 LGS'YE GİRERKEN NE GÖTÜRÜLÜR?

Kimlik Belgesi: Geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçici kimlik belgesi veya pasaport) sınav günü yanınızda olmalıdır. Kimlik belgesi, sınav görevlileri tarafından sınavın başında kontrol edilecektir.

Sınav Giriş Belgesi: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından verilen ve sınavın yapıldığı gün ve saat bilgilerini içeren sınav giriş belgesi önemlidir. Bu belgeyi sınav günü yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

Su: Uzun bir sınav maratonunda olabilecek susuzluk ve açlık durumlarına karşı su ve hafif atıştırmalıklar almakta fayda vardır. Ancak, sınav esnasında gürültü yapmayacak ve dikkat dağıtmayacak şekilde sadece su içilebilir.

Rahat Kıyafetler: Sınav günü rahat bir şekilde hareket etmenizi sağlayacak ve sizi sınav esnasında rahatsız etmeyecek kıyafetler tercih edilmelidir.

2024 LGS'YE SUYLA GİRİLİR Mİ?

Sınav esnasında öğrencilere su verilmediğinden üzerindeki ambalajı çıkartılmış bir pet şişe ile öğrenciler sınav salonuna girebilmektedir.

PARA, YÜZÜK, KÜPE, KOLYE, KEMER, TAKI, TOKA YASAK MI?

LGS'de, sınav salonuna para, yüzük, küpe, kolye, kemer, takı, toka gibi metal eşyaların getirilmesi yasaktır. Bu tür metal eşyalar, sınav güvenliği ve adil bir sınav ortamı sağlamak amacıyla sınav kuralları tarafından genellikle yasaklanmıştır.

Bu tür metal eşyaların sınav sırasında potansiyel olarak sınav hilelerine yol açabileceği veya sınavın güvenliğini tehlikeye atabileceği düşünülerek, sınav salonuna sokulmaları engellenmektedir. Öğrencilerin sınav günü yanlarında sadece kimlik belgesi, sınav giriş belgesi ve gerekli kırtasiye malzemeleri bulundurmaları önerilir. Diğer eşyaların sınav salonuna sokulması, sınav kurallarını ihlal etmek olarak değerlendirilebilir ve sınav görevlileri tarafından uygun görülmez.

F.Bahçe'den tarihi transfer hamlesi! Barça ile ilk görüşme
G.Saray bombayı patlatıyor! İşte Buruk'un liste başı
DİĞER
Son dakika haberleri: Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu! Arda Güler tarihe geçti…
LGS'ye dakikalar kala son tüyolar! Oku, düşün, uygula, neticelendir... Lise sınavında iki oturum 90 soru büyük heyecan
Icardi'nin yedeği belli oldu! Menajerler G.Saray'a önerdi
Mourinho'dan Fenerbahçe'ye zayıf not!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Deprem mi oldu son dakika 2 Haziran
LGS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA? | 2024 LGS kaç saat sürecek? Salona son giriş saati kaç?
LGS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | 2024 MEB LGS sınav yeri nasıl öğrenilir? Giriş belgesi PDF indir
LGS sınav yeri sorgula | 2024 LGS giriş belgesi PDF indir
LGS KAÇ OTURUM? | 2024 LGS 1., 2. oturum başlama saati kaç?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şampiyonlar Ligi'nde zafer Real Madrid'in! Şampiyonlar Ligi'nde zafer Real Madrid'in! 01:10
Mourinho'dan F.Bahçe taraftarına mesaj! Mourinho'dan F.Bahçe taraftarına mesaj! 01:10
Arda Güler tarihe geçti! Arda Güler tarihe geçti! 01:10
Özbek açıkladı! Mertens kalacak mı? Özbek açıkladı! Mertens kalacak mı? 01:10
Filenin Sultanları G. Kore'ye set vermedi! Filenin Sultanları G. Kore'ye set vermedi! 01:10
Özbek'ten Mourinho sözleri! Özbek'ten Mourinho sözleri! 01:10
Daha Eski
F:Bahçe transferde sağ gösterip sol vuracak! Lukaku yerine... F:Bahçe transferde sağ gösterip sol vuracak! Lukaku yerine... 01:10
G.Saray'dan Okan Buruk'a dev zam! İşte yeni sözleşmesi G.Saray'dan Okan Buruk'a dev zam! İşte yeni sözleşmesi 01:10
Ronaldo ayrılıyor mu? Al Nassr'dan açıklama geldi! Ronaldo ayrılıyor mu? Al Nassr'dan açıklama geldi! 01:10
Fenerbahçe'den şok Dzeko kararı! Mourinho... Fenerbahçe'den şok Dzeko kararı! Mourinho... 01:10
G.Saray'da Mertens kararı! Sözleşme şartları... G.Saray'da Mertens kararı! Sözleşme şartları... 01:10
Icardi'ye Çizme kancası! Transfer kararını verdi Icardi'ye Çizme kancası! Transfer kararını verdi 01:10