DGS GEÇ BAŞVURU EKRANI | DGS geç başvuru nasıl yapılır? Hangi bankalara ödenir?

DGS GEÇ BAŞVURU EKRANI | Dikey Geçiş Sınavı, her yıl ÖSYM tarafından, üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen ön lisans ve yüksekokul öğrenci ve mezunlarına yönelik düzenleniyor. Bİnlerce adayın katılım sağladığı sınava başvuru süreci 20 Mayıs itibarıyla sona erdi. Bu tarihe kadar başvuru yapmayanlar için ise geç başvurular başladı. İşte detaylar...

DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? HANGİ BANKALARA ÖDENİR?

Geç başvurularda sınav ücreti, normal başvuru ücretinin yüzde 50 fazlası olarak ödeniyor. Başvuru sürecinde DGS'ye katılmak isteyen adaylar, 590,00 TL ücret yatırdı. DGS geç başvuru yapan adayların ise 885 TL ödeme yapması gerekiyor.

DGS GEÇ BAŞVURU ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sadece ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

ÖSYM DGS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

DGS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir. Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.