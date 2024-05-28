Haberler Haberler DGS GEÇ BAŞVURU EKRANI | DGS geç başvuru nasıl yapılır? Hangi bankalara ödenir?

DGS GEÇ BAŞVURU EKRANI | DGS geç başvuru nasıl yapılır? Hangi bankalara ödenir?

ÖSYM'nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı'na katılmak isteyen ancak başvuru sürecini kaçıran adaylar için tanınan ikinci şans için geç başvurular başladı. Binlerce öğrencinin üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamak için başvurduğu DGS, 2024 yılında 30 Haziran Pazar günü yapılacak. Peki DGS geç başvuru nasıl yapılır? Geç başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara ödenir? İşte DGS geç başvuru ekranı ve merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 10:10 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 10:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DGS GEÇ BAŞVURU EKRANI | DGS geç başvuru nasıl yapılır? Hangi bankalara ödenir?

DGS GEÇ BAŞVURU EKRANI | Dikey Geçiş Sınavı, her yıl ÖSYM tarafından, üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen ön lisans ve yüksekokul öğrenci ve mezunlarına yönelik düzenleniyor. Bİnlerce adayın katılım sağladığı sınava başvuru süreci 20 Mayıs itibarıyla sona erdi. Bu tarihe kadar başvuru yapmayanlar için ise geç başvurular başladı. İşte detaylar...

DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? HANGİ BANKALARA ÖDENİR?

Geç başvurularda sınav ücreti, normal başvuru ücretinin yüzde 50 fazlası olarak ödeniyor. Başvuru sürecinde DGS'ye katılmak isteyen adaylar, 590,00 TL ücret yatırdı. DGS geç başvuru yapan adayların ise 885 TL ödeme yapması gerekiyor.

DGS GEÇ BAŞVURU ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sadece ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

ÖSYM DGS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

DGS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir. Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

G.Saray'a şampiyonluk hediyesi!
F.Bahçe'ye bomba hoca adayı! Görüşmeler başladı
DİĞER
Deniz Akkaya telefonuna el koyduğu 15 yaşındaki kızının saldırısına uğradı! Deniz Akkaya'dan şoke eden açıklama: Önce saldırdı sonra balkona kilitledi...
TAKVİM gündeme getirmişti! Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK'da 'seçim' oyunlu 'teröristan' planına karşı atılacak adımlar masada
Beşiktaş'ta o isim takıma veda etti!
Kartal kalırsa 6 yıldız yolcu! İşte o isimler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 28 MAYIS rakamları
YKS DENEME SINAVI SONUÇ SORGULA | OGM Materyal YKS deneme sınavı sonuçlarına nasıl, nereden bakılır?
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Boston Celtics NBA finalinde! Boston Celtics NBA finalinde! 10:20
F.Bahçe'ye bomba hoca adayı! Görüşmeler başladı F.Bahçe'ye bomba hoca adayı! Görüşmeler başladı 10:19
Almanya Türkiye maçı ne zaman? Almanya Türkiye maçı ne zaman? 10:17
Anadolu Efes'in konuğu Pınar Karşıyaka! Anadolu Efes'in konuğu Pınar Karşıyaka! 10:10
Beşiktaş'ta o isim takıma veda etti! Beşiktaş'ta o isim takıma veda etti! 10:00
Nelsson'dan G.Saraylı taraftarlara sert tepki! Nelsson'dan G.Saraylı taraftarlara sert tepki! 09:23
Daha Eski
Dortmund - Real Madrid maçı saat kaçta? Dortmund - Real Madrid maçı saat kaçta? 09:13
Sakaryaspor - Bodrum FK maçı NE ZAMAN? Sakaryaspor - Bodrum FK maçı NE ZAMAN? 09:10
Olympiakos - Fiorentina maçı saat kaçta? Olympiakos - Fiorentina maçı saat kaçta? 09:08
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Mayıs bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Mayıs bugün kimin maçı var? 08:07
G.Saray'a şampiyonluk hediyesi! G.Saray'a şampiyonluk hediyesi! 00:26
G.Saray'a şampiyonluk hediyesi! G.Saray'a şampiyonluk hediyesi! 00:25