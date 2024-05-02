LİLA KAĞIT HALKA ARZ | LİLAK halka arz kaç lot verir, talep toplama tarihleri, eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var?

LİLA KAĞIT HALKA ARZ | 2006 yılında Türkiye'nin ve dünyanın hızla artan hijyenik temizlik kağıdı ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Lila Kağıt halka arz oluyor. Sofia, Maylo, UltraBerrak, Nua markaları ve tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu, mendil, peçete gibi hijyenik temizlik kağıdı ürünleriyle tüketicilerine 80.000'den fazla noktada ulaşan Lila Kağıt hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki LİLA Kağıt halka arz kaç lot verir, talep toplama tarihleri, eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var? İşte detaylar...

LİLA KAĞIT HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ NE ZAMAN?

Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.'nin talep toplama tarihleri 30 Nisan - 2-3 Mayıs 2024 olarak belirlendi.

LİLA KAĞIT HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) - Bireysel Yatırımcı Grubu

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2.1 Milyon katılım~ 40 Lot (1495 TL) 2.5 Milyon katılım ~ 34 Lot (1271 TL) 2.9 Milyon katılım ~ 29 Lot (1084 TL) 3.3 Milyon katılım ~ 26 Lot (972 TL) 3.7 Milyon katılım ~ 23 Lot (859 TL) 4.1 Milyon katılım ~ 21 Lot (785 TL) 4.5 Milyon katılım~ 19 Lot (710 TL) 4.9 Milyon katılım ~ 18 Lot (673 TL)

LİLA KAĞIT HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek olan Lila Kağıt, Yıldız Pazar'da işlem görecek.

LİLA KAĞIT HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

LİLA Kağıt, Ak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğinde, 30 Nisan ve 2-3 Mayıs tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleşecek ve Borsa İstanbul'da "LILAK" kodu ile işlem görecek.

NOT: Yukarıda yazılı bilgilerin tamamı Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. tarafından 'halka arz' için yayımlanan İzahnameden alınmış olup yatırıp tavsiyesi değildir!