Haberler Haberler ALTIN FİYATLARI CANLI | Gram, çeyrek altın ne kadar? 17 Nisan Kapalı çarşı altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI CANLI | Gram, çeyrek altın ne kadar? 17 Nisan Kapalı çarşı altın fiyatları

17 NİSAN KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI | Ülkemizin en güvenli yatırım araçlarından biri olarak kabul edilen, yatırımcı ve vatandaşların sıklıkla tercih ettiği altın, alış-satış fiyatları değiştiğinden her gün en çok araştırılan konular arasında. Son günlerde yükselişte olan altın fiyatları arama motorlarında 'Altın fiyatları canlı son dakika, Gram, çeyrek altın ne kadar? Kapalı çarşı altın fiyatı 17 Nisan 2024' sorgulamalarıyla araştırılıyor. Detaylar ve anlık altın kuru takibi haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 07:20 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 07:30
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ALTIN FİYATLARI CANLI | Gram, çeyrek altın ne kadar? 17 Nisan Kapalı çarşı altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI 17 NİSAN | Yatırımcı ve vatandaşlar için 'güvenli liman' olarak bilinen ve ülkemizde en sık tercih edilen yatırım araçları arasında yer alan altında, fiyatlar anlık ve canlı olarak vatandaşlar tarafından takip edilmek isteniyor. İç piyasada alım gücüne etkileri sebebiyle de büyük önem arz eden altın fiyatlarını merak edenler için Kapalı Çarşı altın fiyatlarını derledik. İşte 17 Nisan Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

KAPALI ÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI

👉17 Nisan Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.492,54₺

Gram altın satış: 2.492,81₺

Kuyumcu

Gram altın alış: 2.432,72₺

Gram altın satış: 2.547,66₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.264,00₺

Çeyrek altın satış: 4.422,00₺

Kuyumcu

Çeyrek altın alış: 4.161,66₺

Çeyrek altın satış: 4.519,28₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.658,00₺

Yarım altın satış: 8.948,00₺

Kuyumcu

Yarım altın alış: 8.450,21₺

Yarım altın satış: 9.144,86₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.621,28₺

Tam altın satış: 17.753,16₺

Kuyumcu

Tam altın alış: 16.486,59₺

Tam altın satış: 17.720,46₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 17.240,00₺

Cumhuriyet altını satış: 17.501,00₺

Kuyumcu

Cumhuriyet altını alış: 16.510,99₺

Cumhuriyet altını satış: 17.886,02₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 17.290,00₺

Ata altın satış: 17.660,00₺

Kuyumcu

Ata altın alış: 16.875,04₺

Ata altın satış: 18.048,52₺

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 17 Nisan Çarşamba günü saat 06.01 itibarıyla alınmıştır.

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