Bu yıl Ramazan Bayramı tatili 9 gün olarak kutlanıyor. Okullar ve üniversiteler 9 günlük bayram tatili boyunca kapalı olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yıllık belirlenen eğitim öğretim yılı takvimine göre bahar dönemi ara tatil tarihleri bayram tatili ile çakıştı. Pazartesi günü okul var mı? 15 Nisan okullar tatil mi? Okullar ne zaman açılıyor 2024? sorularının yanıtları araştırılırken detayları sizler için derledik.

15 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜ OKUL VAR MI?

İkinci dönem ara tatili 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılıyor. Bu tarihler aynı zamanda Ramazan Bayramı tatiline denk geliyor. 15 Nisan Pazartesi günü ise okullar tatil değil, dersler yapılacak.

2023-2024 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

MEB tarafından ilan edilen akademik takvime göre bu yıl yaz tatilinin başlangıcı 14 Haziran 2024'tür. Bu dönemde başlayacak uzun yaz tatilinin eylülün başında bitmesi planlanıyor.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Ankara'da "Şoför Esnafları ile iftar" programında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamu çalışanlarının Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak bayram tatilinde 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacağını kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Salı günkü yarım günü ve pazartesini bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir vakit verdik. Özel sektörümüzün de böyle bir yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz."

Böylece Bayram için tatil tarihleri şöyle belirlendi:

5 Nisan Cuma: Son mesai günü

6 Nisan Cumartesi: Hafta sonu tatili

7 Nisan Pazar: Hafta sonu tatili

8 Nisan Pazartesi: Bayram tatili

9 Nisan Salı: Arife

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. günü

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. günü

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. günü

13 Nisan Cumartesi: Hafta sonu tatili

14 Nisan Pazar: Hafta sonu tatili

ÖZEL SEKTÖRE BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Bazı iş yerleri, özellikle hizmet sektöründe veya sürekli hizmet gerektiren alanlarda, resmi tatillerde çalışmayı gerektirebilecek bir iş düzenine sahiptir. Ancak, genel olarak, resmi tatillerde çalışma durumu iş yerine ve sektöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İşverenler genellikle çalışanlarına resmi tatillerde izin verme veya özel bir düzenleme yapma konusunda esneklik sağlarlar. Bu konuda çalışanlar, iş yerinin politikalarını ve kendilerine sunulan hakları dikkate almalıdır. Özel sektör çalışanlarının, resmi tatilde çalışmaları durumunda bağlı bulundukları şirket, onlara ek mesai ücreti ödemek durumundadır.

Çalıştığınız yere bağlı olarak bayram izninizi 9 gün kullanabilirsiniz. Ancak işvereninizin inisiyatifiyle tatiliniz 9 güne çıkarılmasa bile, bayramın 3 günü ve arife günü yarım gün resmi tatildir. Bu sebeple, arife günü tam gün çalışan veya bayramda çalışanlara ek mesai ücreti ödenmektedir.

RESMİ TATİLDE 1 SAAT BİLE ÇALIŞANA TAM ÜCRET

Yargıtay'ın kararıyla birlikte resmi tatillerde bir saat dahi olsa çalışan işçi, tam yevmiye alacak. Yüksek Mahkeme, konuya ilişkin açılan bir davada "işçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır" hükmünü verdi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"İş Kanunu'nun 47. maddesindeki açık düzenleme karşısında ulusal bayram genel tatillerde çalıştığı anlaşılan davacının çalıştığı her bir ulusal bayram genel tatil günü için ilave 1 yevmiyeye (aylık maktu ücret/30) daha hak kazandığı gözden kaçırılmıştır. Hesaplamanın çalışılan saat üzerinden yapılması hatalıdır. İşçi ulusal bayram-genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır. Hüküm altına alınan alacakların net mi yoksa brüt mü olduğunun hükümde belirtilmemesinin infazda tereddüte yol açacağı düşünülmemesi de hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir."

2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

📅Ramazan Bayramı: 9 Nisan Salı (airfe/yarım gün) - 10 Nisan Çarşamba - 11 Nisan Perşembe - 12 Nisan Cuma

📅23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

📅1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

📅19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

📅Kurban Bayramı Arifesi: 15 Haziran Cumartesi (yarım gün - öğleden sonra)

📅Kurban Bayramı:16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı, 19 Haziran Çarşamba

📅15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Pazartesi

📅30 Ağustos Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

📅29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı