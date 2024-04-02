Haberler Haberler YUNAN ADALARINA KAPIDA VİZE BAŞLADI 🌴| Kapıda vize nasıl alınır? Hangi adalarda geçerli?

YUNAN ADALARINA KAPIDA VİZE BAŞLADI 🌴| Kapıda vize nasıl alınır? Hangi adalarda geçerli?

Yunan adalarında Türklere vize muafiyeti, 2 Nisan Salı günü itibarıyla başladı. 10 Yunan adasında geçerli olacak uygulama kapsamında Türk vatandaşları, vize başvurusu yapmadan 'kapıda vize' uygulamasıyla adaları ziyaret edebilecek. Schengen vizesi kapsamında olan Yunan adaları için bir haftalık kapıda vize uygulamasına ilişkin arama motorlarında 'Kapıda vize nasıl alınır? Hangi adalarda geçerli?' sorgulamaları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 12:30 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 12:30
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YUNAN ADALARINA KAPIDA VİZE BAŞLADI 🌴| Kapıda vize nasıl alınır? Hangi adalarda geçerli?

YUNAN ADALARINA KAPIDA VİZE BAŞLADI 🌴| Türkiye ile Yunanistan arasında Schengen vizesi kapsamında olan Yunan adaları için bir haftalık kapıda vize uygulaması, 2 Nisan 2024 tarihi itibarıyla resmen başladı. 10 adada geçerli olacak kapıda vize ile Türk vatandaşları, bu adaları vize başvurusu yapmadan, yalnızca pasaportla giriş yapabilecek. Peki Kapıda vize nasıl alınır? Hangi adalarda geçerli?

KAPIDA VİZE NASIL ALINIR?

Kapıda vize uygulamasının geçerli olduğu 10 adaya girişte pasaport kontrolü ve parmak izni kaydı alınacak. Yunanistan AB içi serbest dolaşım bölgesi Schengen'e dahil olmasına rağmen, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurusunda bulunmaları gerekmeyecek.

HANGİ ADALARDA GEÇERLİ?

Uygulamanın geçerli olduğu adalar ise şöyle açıklandı:

🏝️ Sakız Adası

🏝️ Midilli Adası

🏝️ Rodos Adası

🏝️ Samos Adası

🏝️ Kos Adası

🏝️ Meis Adası

🏝️ Patmos Adası

🏝️ Leros Adası

🏝️ Kalimnos Adası

🏝️ Simi Adası

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