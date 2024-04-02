Bayram tatiline kaç gün kaldı? | 2024 Ramazan Bayramı tatili hangi gün, ayın kaçında başlıyor?

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024? | Ramazan ayının gelişiyle birlikte bayram heyecanı vatandaşları sardı. Herkesin merak ettiği bayram tatilinin kaç gün olacağını sorusu ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla cevap buldu. Bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelen Ramazan Bayramı için hafta sonu tatiliyle birleştirilerek kamuda 9 gün tatil uygulanacağını bildiren Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 'Bayram tatili ne zaman başlıyor 2024? Ramazan Bayramı tatili hangi gün, ayın kaçında?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaytar...

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ HANGİ GÜN, AYIN KAÇINDA?

Ankara'da "Şoför Esnafları ile iftar" programında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamu çalışanlarının Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak bayram tatilinde 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacağını kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Salı günkü yarım günü ve pazartesini bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir vakit verdik. Özel sektörümüzün de böyle bir yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz."

Böylece Bayram için tatil tarihleri şöyle belirlendi:

5 Nisan Cuma: Son mesai günü

6 Nisan Cumartesi: Hafta sonu tatili

7 Nisan Pazar: Hafta sonu tatili

8 Nisan Pazartesi: Bayram tatili

9 Nisan Salı: Arife

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. günü

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. günü

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. günü

13 Nisan Cumartesi: Hafta sonu tatili

14 Nisan Pazar: Hafta sonu tatili

ÖZEL SEKTÖRE BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Bazı iş yerleri, özellikle hizmet sektöründe veya sürekli hizmet gerektiren alanlarda, resmi tatillerde çalışmayı gerektirebilecek bir iş düzenine sahiptir. Ancak, genel olarak, resmi tatillerde çalışma durumu iş yerine ve sektöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İşverenler genellikle çalışanlarına resmi tatillerde izin verme veya özel bir düzenleme yapma konusunda esneklik sağlarlar. Bu konuda çalışanlar, iş yerinin politikalarını ve kendilerine sunulan hakları dikkate almalıdır. Özel sektör çalışanlarının, resmi tatilde çalışmaları durumunda bağlı bulundukları şirket, onlara ek mesai ücreti ödemek durumundadır.

Çalıştığınız yere bağlı olarak bayram izninizi 9 gün kullanabilirsiniz. Ancak işvereninizin inisiyatifiyle tatiliniz 9 güne çıkarılmasa bile, bayramın 3 günü ve arife günü yarım gün resmi tatildir. Bu sebeple, arife günü tam gün çalışan veya bayramda çalışanlara ek mesai ücreti ödenmektedir.

RESMİ TATİLDE 1 SAAT BİLE ÇALIŞANA TAM ÜCRET

Yargıtay'ın kararıyla birlikte resmi tatillerde bir saat dahi olsa çalışan işçi, tam yevmiye alacak. Yüksek Mahkeme, konuya ilişkin açılan bir davada "işçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır" hükmünü verdi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"İş Kanunu'nun 47. maddesindeki açık düzenleme karşısında ulusal bayram genel tatillerde çalıştığı anlaşılan davacının çalıştığı her bir ulusal bayram genel tatil günü için ilave 1 yevmiyeye (aylık maktu ücret/30) daha hak kazandığı gözden kaçırılmıştır. Hesaplamanın çalışılan saat üzerinden yapılması hatalıdır. İşçi ulusal bayram-genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır. Hüküm altına alınan alacakların net mi yoksa brüt mü olduğunun hükümde belirtilmemesinin infazda tereddüte yol açacağı düşünülmemesi de hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir."

2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

📅Ramazan Bayramı: 9 Nisan Salı (airfe/yarım gün) - 10 Nisan Çarşamba - 11 Nisan Perşembe - 12 Nisan Cuma

📅23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

📅1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

📅19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

📅Kurban Bayramı Arifesi: 15 Haziran Cumartesi (yarım gün - öğleden sonra)

📅Kurban Bayramı:16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı, 19 Haziran Çarşamba

📅15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Pazartesi

📅30 Ağustos Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

📅29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı