💰DOLAR NE KADAR? | 25 Mart 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

1 DOLAR NE KADAR? | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 25 Mart Pazartesi 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 32,08 (Alış) - 32,10 (Satış)

EURO: 34,66 (Alış) - 34,72 (Satış)

STERLİN: 41,24 (Alış) - 41,45 (Satış)

1 DOLAR = 32,10 TL

👉25 Mart Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...

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📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.243,63

Gram altın satış: 2.243,91

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.027,00

Çeyrek altın satış: 4.254,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.981,00

Yarım altın satış: 8.284,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.109,00

Tam altın satış: 16.916,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.350,00

Cumhuriyet altını satış: 16.597,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.476,00

Ata altın satış: 17.661,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 25 Mart Pazartesi günü saat 06.30 itibarıyla alınmıştır.