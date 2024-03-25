💰DOLAR NE KADAR? | 25 Mart 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

1 DOLAR NE KADAR? | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 25 Mart Pazartesi 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,08 (Alış) - 32,10 (Satış)
EURO: 34,66 (Alış) - 34,72 (Satış)
STERLİN: 41,24 (Alış) - 41,45 (Satış)
1 DOLAR = 32,10 TL
👉25 Mart Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...
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📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.243,63
Gram altın satış: 2.243,91
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.027,00
Çeyrek altın satış: 4.254,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.981,00
Yarım altın satış: 8.284,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 16.109,00
Tam altın satış: 16.916,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.350,00
Cumhuriyet altını satış: 16.597,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.476,00
Ata altın satış: 17.661,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 25 Mart Pazartesi günü saat 06.30 itibarıyla alınmıştır.