BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 25 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 25 Mart Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?
16:00 Tanzanya - Moğolistan
19:00 Azerbaycan - Bulgaristan 20:00 Güney Kıbrıs - Sırbistan 21:00 İsveç - Arnavutluk 20:00 Karadağ - Makedonya
19:00 Azerbaycan - Bulgaristan
20:00 Güney Kıbrıs - Sırbistan
21:00 İsveç - Arnavutluk
20:00 Karadağ - Makedonya
12:30 Orta Afrika -Papua Yeni Gine
13:00 Burundi - Botsvana 16:00 Ruanda - Madagaskar 18:15 Sri Lanka - Bhutan 22:00 Gine - Bermuda 22:00 Yeşil Burun - Ekvator Ginesi 22:30 Gabon - Kongo
13:00 Burundi - Botsvana
16:00 Ruanda - Madagaskar
18:15 Sri Lanka - Bhutan
22:00 Gine - Bermuda
22:00 Yeşil Burun - Ekvator Ginesi
22:30 Gabon - Kongo
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