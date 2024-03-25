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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 25 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '23 Mart hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 25 Mart Pazartesi 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 09:14 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 09:30
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 25 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 25 Mart Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

16:00 Tanzanya - Moğolistan

19:00 Azerbaycan - Bulgaristan

20:00 Güney Kıbrıs - Sırbistan

21:00 İsveç - Arnavutluk

20:00 Karadağ - Makedonya

12:30 Orta Afrika -Papua Yeni Gine

13:00 Burundi - Botsvana

16:00 Ruanda - Madagaskar

18:15 Sri Lanka - Bhutan

22:00 Gine - Bermuda

22:00 Yeşil Burun - Ekvator Ginesi

22:30 Gabon - Kongo

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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