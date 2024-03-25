BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 25 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 25 Mart Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

16:00 Tanzanya - Moğolistan 19:00 Azerbaycan - Bulgaristan 20:00 Güney Kıbrıs - Sırbistan 21:00 İsveç - Arnavutluk 20:00 Karadağ - Makedonya

12:30 Orta Afrika -Papua Yeni Gine 13:00 Burundi - Botsvana 16:00 Ruanda - Madagaskar 18:15 Sri Lanka - Bhutan 22:00 Gine - Bermuda 22:00 Yeşil Burun - Ekvator Ginesi 22:30 Gabon - Kongo

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