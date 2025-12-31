Milli Piyango yılbaşı çekilişi CANLI İZLE | Saat kaçta, nereden izlenir?

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | Yeni yıla milyoner olarak girme hayali kuran milyonlarca vatandaş, Milli Piyango 2026 yılbaşı özel çekilişi için nefesini tuttu. Bu yıl rekor tutara ulaşan 800 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olarak tek bir talihliye ya da paylı bilet sahiplerine gidecek. Çekiliş maratonu saat 18.30'da 1.600 TL ile 80 milyon TL arasındaki ikramiyelerin belirlenmesiyle başlayacak. Ancak gözler, gecenin finalinde yapılacak olan büyük ikramiye ve amorti çekilişinde! Şans merkezi stüdyolarında noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekilişler, şeffaflık ilkesi gereği tüm dünyadan anlık olarak takip edilebilecek. İşte adım adım çekiliş takvimi ve canlı yayın bilgileri...

BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 18.30 itibarıyla başlayacak. Gün boyu sürecek olan maratonda ilk olarak küçük ve orta tutarlı ikramiyelerin sahipleri belirlenecek. Heyecanla beklenen büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise gecenin finalinde, saat 23.15 ile 23.30 arasında gerçekleştirilecek.

Çekilişin tamamı Milli Piyango TV YouTube kanalı ve millipiyangoonline.com üzerinden anlık olarak takip edilebilecek. Büyük ikramiye ve amorti numaralarının belirlendiği final anları ise anlaşmalı ulusal kanallarda (Kanal D vb.) canlı yayınla milyonlara ulaştırılacak. Noter huzurunda ve şeffaflık ilkesiyle yapılan çekiliş, dünya standartlarında bir yayınla izleyicilere sunulacak.

2026 BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango tarihinin rekoru niteliğindeki bu yılki büyük ikramiye tam 800 milyon TL olarak belirlendi. Katılımcıların heyecanını artıran en önemli detay ise bu dev tutarın "dağıtım garantili" olması. Yani 800 milyon TL, satılan biletlere isabet edene kadar çekiliş devam edecek ve ikramiyenin tamamı mutlaka sahiplerini bulacak. Bu yıl bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, büyük ikramiyenin isabet ettiği satılan her bilet eşit oranda pay alacak. Toplamda ise Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında dağıtılacak ikramiye tutarı milyarlarca lirayı bulacak ve birçok kişi yeni yıla zenginleşerek girme fırsatı yakalayacak. 800 milyon TL'lik dev ikramiyenin isabet ettiği biletin türü, kazanan talihlinin alacağı net tutarı belirleyecek. Dağıtım garantili sistemde paylar şu şekilde hesaplanacak:

Tam Bilet: Büyük ikramiyenin isabet ettiği numara tam bilet üzerine basılıysa, 800 milyon TL'nin tamamı tek bir talihliye verilecek.

Yarım Bilet: İkramiye yarım bilete isabet ederse, dev tutar ikiye bölünecek ve bilet sahiplerinin her biri 400 milyon TL kazanacak.

Çeyrek Bilet: En çok tercih edilen tür olan çeyrek bilete isabet durumunda ise ikramiye dörde bölünecek ve her bir talihli 200 milyon TL'lik ödülün sahibi olacak.

Not: 2026 yılı itibarıyla Milli Piyango oyunlarında vergi oranı %20 olarak uygulanmaktadır; ikramiye ödemeleri bu yasal kesinti yapıldıktan sonra net tutar üzerinden ödenir.

BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Çekiliş sonuçlarını öğrenmek ve ikramiye kontrolü yapmak oldukça pratik hale getirildi. Vatandaşlar, çekilişin hemen ardından millipiyangoonline.com resmi internet sitesi veya Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden bilet numaralarını girerek sorgulama yapabilecekler. Ayrıca mobil uygulama içindeki QR kod okutma özelliği sayesinde, biletin üzerindeki karekodu kameraya göstererek saniyeler içinde sonuç alınabilecek.