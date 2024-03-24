Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR? | 24 Mart 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

💰DOLAR NE KADAR? | 24 Mart 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 24 Mart Pazar 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 07:50
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💰DOLAR NE KADAR? | 24 Mart 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

1 DOLAR NE KADAR? | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 24 Mart Pazar 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 31,95 (Alış) - 31,98 (Satış)

EURO: 34,53 (Alış) - 34,68 (Satış)

STERLİN: 41,25 (Alış) - 41,46 (Satış)

1 DOLAR = 31,98 TL

👉24 Mart Pazar 2024 canlı altın fiyatları...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.225,29

Gram altın satış: 2.225,80

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.061,00

Çeyrek altın satış: 4.234,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.048,00

Yarım altın satış: 8.245,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.243,00

Tam altın satış: 16.836,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.350,00

Cumhuriyet altını satış: 16.597,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.612,00

Ata altın satış: 17.577,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 24 Mart Pazar günü saat 06.30 itibarıyla alınmıştır.

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