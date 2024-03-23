Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR? | 23 Mart 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

💰DOLAR NE KADAR? | 23 Mart 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 23 Mart Cumartesi 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 06:54 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 07:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
💰DOLAR NE KADAR? | 23 Mart 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

23 MART 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 23 Mart Cumartesi 2024 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 31,95 (Alış) - 31,98 (Satış)

EURO: 34,53 (Alış) - 34,68 (Satış)

STERLİN: 41,13 (Alış) - 41,33 (Satış)

1 DOLAR = 31,98 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉23 Mart Cumartesi 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.225,29

Gram altın satış: 2.225,80

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.029,00

Çeyrek altın satış: 4.249,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.984,00

Yarım altın satış: 8.275,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.115,00

Tam altın satış: 16.773,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.381,00

Cumhuriyet altını satış: 16.629,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.481,00

Ata altın satış: 17.641,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 23 Mart Cumartesi günü saat 06.18 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ın ilk transferi belli oldu! Yer yerinden oynayacak: O milli yıldız...
Moskova'da konser salonuna silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Bomba iddia: "ABD ve İngiltere önceden biliyordu"
Ziyech G.Saray'da kalacak! İşte sözleşme detayları...
F.Bahçe o transfer için devlerle yarışta!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SIRT HAREKETLERİ 👊
Bir kitap da sen getir
KONYA İFTAR VAKTİ 23 MART
BURSA İFTAR VAKTİ 23 MART
İZMİR İFTAR VAKTİ 23 MART
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe sonunu getiremedi! Fenerbahçe sonunu getiremedi! 01:50
Ümitlerimiz galip! Ümitlerimiz galip! 01:49
Macaristan tornistan! Macaristan tornistan! 01:46
"Önemli bir galibiyet elde ettik" "Önemli bir galibiyet elde ettik" 01:45
"Önemli bir galibiyet elde ettik" "Önemli bir galibiyet elde ettik" 01:44
Tatsız prova Tatsız prova 01:42
Daha Eski
Kosova Rashica ile kazandı: 1-0 Kosova Rashica ile kazandı: 1-0 01:39
Montella: Maçın hakkı bu değildi! Montella: Maçın hakkı bu değildi! 01:20
Budapeşte'de tatsız prova! Budapeşte'de tatsız prova! 01:20
F.Bahçe Beko İtalya'da kaybetti! F.Bahçe Beko İtalya'da kaybetti! 01:20
Flaş transfer açıklaması! Yeni adresi... Flaş transfer açıklaması! Yeni adresi... 00:08
Avrupa devleri Semih'in peşinde! 7 talip birden Avrupa devleri Semih'in peşinde! 7 talip birden 00:08