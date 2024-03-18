Haberler Haberler FED faiz kararı ne zaman? 2024 Mart faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenti anketi ve tahminler

FED faiz kararı ne zaman? 2024 Mart faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenti anketi ve tahminler

ABD Merkez Bankası Başkanı Jeremy Powell'in katılımıyla yapılan toplantının ardından açıklanacak olan 2024 Mart ayı FED faiz kararı, tüm dünyada merakla bekleniyor. Başta altın, dolar ve akaryakıt fiyatları olmak üzere iç ve dış piyasalarda önemli etkiye sahip olan Para Politikaları Kurulu toplantısının ardından FED faiz kararı kamuoyuna duyurulacak. Peki Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte beklenti anketi ve tahminler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 13:30 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 13:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FED faiz kararı ne zaman? 2024 Mart faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenti anketi ve tahminler

FED FAİZ KARARI MART 2024 | ABD ekonomisindeki gelişmelere ve enflasyon, işsizlik oranları gibi makroekonomik göstergelere göre alınan FED faiz kararı, ABD piyasalarının yanı sıra dünyada evrensel para birimi olan doları da etkilediğinden tüm dünyada merakla bekleniyor. Amerika'da geçtiğimiz dönem FED Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faiz oranını değiştirmeyerek, 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Peki FED faizi ne zaman açıklanacak? 2024 Mart ABD Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte beklenti anketi ve tahminler...

2024 MART FED TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FED faiz kararı toplantısı 19 - 20 Mart 2024 tarihlerinde olacak. Faiz kararı 20 Mart Çarşamba günü saat 21.00'de duyurulacak.

FED FAİZ KARARI BEKLENTİ VE TAHMİNLER

Analistler, hafta içinde ABD'de açıklanan hem tüketici hem de üretici enflasyonunun tahminleri aşmasıyla Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik ihtimallerin zayıfladığını söyledi.

Para piyasalarında, Fed'in 19-20 Mart'ta gerçekleştireceği para politikası toplantısında, faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 7 ve haziranda yüzde 59 ile fiyatlanıyor. Gelecek hafta bankanın faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin önemini vurgulayan analistler, bankanın ekonomiye ilişkin projeksiyonları ve politika faizine ilişkin üyelerin beklentilerinin yer aldığı "dot plot" grafiğinin de yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 2021'de enflasyonunun "geçici" olduğunu söylediği için pişmanlık duyduğunu ifade ederek, ülkedeki enflasyona "en büyük katkıyı" sunan kalem olan kira maliyetlerinin bu yıl düşmesini beklediğini ve kira oranlarındaki değişikliklerin TÜFE'ye yansımasının biraz zaman aldığını belirtti.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için 0,3 puan artırarak yüzde 2,4'e yükseltti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı yaklaşık 20 baz puan artışla 4,30'den tamamladı. Altının ons fiyatı da haftayı yüzde 0,86 azalışla 2 bin 158 dolardan kapattı. Dolar endeksi ise geçen hafta önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 103,4 seviyesine çıktı.

İsrail-Filistin çatışması ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, Brent petrolün varil fiyatı geçen haftayı yüzde 4 artışla 84,8 dolardan tamamladı.

ŞUBAT AYI FED FAİZ KARARI

ABD Merkez Bankası (Fed), 2024'ün İKİNCİ ayında da politika faizini değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

DİĞER
Son dakika haberi: Dünyaya rezil olduk! Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için şok manşetler...
Çanakkale destanı 109 yaşında! Başkan Erdoğan'dan Şehitler Anıtı'nda önemli açıklamalar
F.Bahçe'den flaş Osayi kararı! Sözleşmesi...
Avrupa'nın yükselen yıldızı Szymanski'nin peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta?
ARTVİN MANTISI (HINGEL) TARİFİ | Hingel nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İŞKUR 2024 | Sağlık Bakanlığı 8 bin personel alımı kura çekimi ne zaman?
LGS BAŞVURU EKRANI 2024 | MEB LGS başvuru ücreti ne kadar, son başvuru tarihi ne zaman?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 18 Mart rakamları
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avusturya - Türkiye maçı ne zaman? Avusturya - Türkiye maçı ne zaman? 13:10
Takdir toplayan hareket! F.Bahçeli futbolculara siper oldu Takdir toplayan hareket! F.Bahçeli futbolculara siper oldu 13:03
Cezalar ne olacak? İşte PFDK kuralları Cezalar ne olacak? İşte PFDK kuralları 12:42
Türk hakemlere CEV Kupası finallerinde görev! Türk hakemlere CEV Kupası finallerinde görev! 12:51
Macaristan - Türkiye maçı saat kaçta? Macaristan - Türkiye maçı saat kaçta? 12:56
Minik Emir Aboubakar ile tanıştı! Minik Emir Aboubakar ile tanıştı! 13:01
Daha Eski
Spor camiasından Çanakkale Zaferi paylaşımları! Spor camiasından Çanakkale Zaferi paylaşımları! 10:48
Olaylı maç sonrası gözaltı kararları! Olaylı maç sonrası gözaltı kararları! 10:53
F.Bahçe'de ilginç istatistik! Batshuayi... F.Bahçe'de ilginç istatistik! Batshuayi... 11:09
Valencia - Bayern Münih maçı ne zaman? Valencia - Bayern Münih maçı ne zaman? 11:17
FIFA'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı açıklaması! FIFA'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı açıklaması! 11:18
Josef'ten F.Bahçeli taraftarlara gönderme! Josef'ten F.Bahçeli taraftarlara gönderme! 11:52