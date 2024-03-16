AUZEF SINAV TARİHLERİ 2024 | AUZEF ikindi dönem (bahar dönemi) sınavları ne zaman? | İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları

AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ 2024 | Açıköğretim okuyan öğrenciler ilk dönem bitişi ile birlikte AUZEF 2. dönem bitirme sınavları 2024 takvimi sorgularına başladı. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AUZEF) akademik takvimi yayınlandı. Öğrenciler ikinci dönem de vize ve final olmak üzere iki aşamalı olarak sınavlara girecekler. İÜ AUZEF bahar dönemi vize ve final sınavları ne zaman? sorusunun yanıtı ve AUZEF bahar dönemi sınav tarihleri haberimizde...

AUZEF BAHAR DÖNEMİ VİZE VE FİNAL SINAV TARİHLERİ

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024 sınav takvimi tarihleri şu şekilde belirlenmiştir: