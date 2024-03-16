Haberler Haberler AUZEF SINAV TARİHLERİ 2024 | AUZEF ikindi dönem (bahar dönemi) sınavları ne zaman? | İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları

AUZEF SINAV TARİHLERİ 2024 | AUZEF ikindi dönem (bahar dönemi) sınavları ne zaman? | İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları

AUZEF bahar dönemi sınav tarihleri erişime açıldı. Milyonlarca öğrencinin girdiği İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınav tarihleri 2024 güncel takvim için araştırmalar sürüyor. AUZEF ikindi dönem (bahar dönemi) sınavları ne zaman? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 02:10 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 02:30
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AUZEF SINAV TARİHLERİ 2024 | AUZEF ikindi dönem (bahar dönemi) sınavları ne zaman? | İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları

AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ 2024 | Açıköğretim okuyan öğrenciler ilk dönem bitişi ile birlikte AUZEF 2. dönem bitirme sınavları 2024 takvimi sorgularına başladı. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AUZEF) akademik takvimi yayınlandı. Öğrenciler ikinci dönem de vize ve final olmak üzere iki aşamalı olarak sınavlara girecekler. İÜ AUZEF bahar dönemi vize ve final sınavları ne zaman? sorusunun yanıtı ve AUZEF bahar dönemi sınav tarihleri haberimizde...

AUZEF BAHAR DÖNEMİ VİZE VE FİNAL SINAV TARİHLERİ

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024 sınav takvimi tarihleri şu şekilde belirlenmiştir:

  • Güz Dönemi Ara Sınavı 25-26 Kasım 2023
  • Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13-14 Ocak 2024
  • Gün Dönemi Bütünleme Sınavı 17-18 Şubat 2024
  • Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024
  • Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 8-9 Haziran 2024
  • Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 13-14 Temmuz 2024
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