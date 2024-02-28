LİMONLU KREMALI TART TARİFİ | Limonlu kremalı tart nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

LİMONLU KREMALI TART TARİFİ | Tatlı ve tuzlu olarak yapılabilen ve genellikle meyve aroması barındıran tartların en popülerlerinden bir tanesi şüphesiz ki limonlu kremalı tart. Baymayan limon aroması, yoğun kıvamlı kreması ve lezzetli hamuruyla limonlu kremalı tartı evinde yapmak isteyenlere malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını derledik. İşte en lezzetli limonlu kremalı tart tarifi...

LİMONLU KREMALI TART NASIL YAPILIR?

Limonlu Kremalı Tart Malzemeleri

Hamuru için:

1,5 su bardağı un

1/2 su bardağı tereyağı (soğuk, küp küp doğranmış)

1/4 su bardağı pudra şekeri

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı limon suyu

Bir tutam tuz

Kreması için:

1 su bardağı toz şeker

1/4 su bardağı mısır nişastası

1/4 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı limon suyu

3 adet büyük boy yumurta

1/2 su bardağı tereyağı (küp küp doğranmış)

Üzeri için:

Taze meyve dilimleri (isteğe bağlı)

Pudra şekeri (isteğe bağlı)

Limonlu Kremalı Tart Yapılışı

🍰Fırını 180 dereceye ısıtın. Bir tart kalıbını yağlayın veya yağlı kağıt serin.

🍰Hamur için, un, pudra şekeri ve tuzu bir karıştırma kabında karıştırın. Küp küp doğranmış tereyağını ekleyin ve parmaklarınızla ya da bir hamur kesiciyle karıştırarak ufalayın. Yumurta sarısı ve limon suyunu ekleyin, hamuru toplamak için karıştırın. Gerekirse birkaç yemek kaşığı soğuk su ekleyebilirsiniz.

🍰Hamuru tart kalıbına yayın ve kalıbın dibine ve kenarlarına eşit bir tabaka oluşturacak şekilde bastırın. Fırında 15-20 dakika kadar pişirin, hafifçe altın rengini alana kadar.

🍰Krema için, bir tencerede toz şeker, mısır nişastası ve tuzu karıştırın. Limon suyunu ve yumurtaları ekleyin, karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar pişirin. Kaynamaya başladığında altını kısın ve tereyağını ekleyin, karıştırarak eriyene kadar pişirin.

🍰Pişmiş hamurun üzerine limonlu kremayı dökün ve spatula ile düzeltin. Fırında 10-15 dakika daha pişirin, kremalı tabakanın kenarlarının hafifçe altın rengini almasını sağlayın.

🍰Tartı fırından çıkarın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra dilimleyin ve taze meyve dilimleri veya pudra şekeri ile süsleyerek servis yapın.

Limonlu Kremalı Tart Püf Noktaları

💥Hamur için kullanacağınız tereyağının soğuk olması önemlidir. Soğuk tereyağı hamurun kıvamını ve dokusunu koruyarak daha kıtır bir taban elde etmenizi sağlar.

💥Hamurunuzu karıştırırken sıvı malzemeleri yavaşça ekleyin ve hamurunuzu çok fazla işlememeye özen gösterin. Hamurunuzun fazla işlenmesi, son ürününüzün sert veya kuru olmasına neden olabilir.

💥Tart kalıbınızı yağlamak veya yağlı kağıt ile kaplamak, tartın hamurunun yapışmasını önler ve kolayca çıkarılmasını sağlar.

💥Limonlu kremayı pişirirken sürekli karıştırın ve koyu bir kıvam alana kadar pişirin. Ancak kıvamı fazla sertleşmeden fırına sürün, çünkü daha fazla sertleşme fırında gerçekleşecektir.

💥Bu püf noktalarını takip ederek, lezzetli ve kıvamı mükemmel bir limonlu kremalı tart elde edebilirsiniz.