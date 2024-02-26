ALTIN TAVUK TARİFİ | Altın tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

ALTIN TAVUK TARİFİ | Tavuk göğsünü galeta unuyla buluşturan, altın gibi rengiyle göze, çıtır çıtır lezzetiyle mideye hitap eden altın tavuk, son zamanların en popüler tarifleri arasında yerini aldı. Peki Altın tavuk nasıl yapılır? İşte altın tavuk malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

ALTIN TAVUK NASIL YAPILIR?

Altın Tavuk Malzemeleri:

4 adet tavuk göğüs

1 su bardağı un

2 adet yumurta

1 su bardağı ekmek kırıntısı veya galeta unu

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kekik

Sıvı yağ (kızartmak için)

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Altın Tavuk Yapılışı: