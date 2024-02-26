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ALTIN TAVUK TARİFİ | Altın tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Çıtır çıtır, lezzetli bir tavuk yemeği yemek isteyenler için en güzel tariflerden olan altın tavuk, büyük küçük herkesin damağını tatlandırmaya devam ediyor. Evinde bu enfes lezzeti yapmak isteyenler için Altın tavuk nasıl yapılır? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte altın tavuk malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 13:53 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 14:20
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ALTIN TAVUK TARİFİ | Altın tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

ALTIN TAVUK TARİFİ | Tavuk göğsünü galeta unuyla buluşturan, altın gibi rengiyle göze, çıtır çıtır lezzetiyle mideye hitap eden altın tavuk, son zamanların en popüler tarifleri arasında yerini aldı. Peki Altın tavuk nasıl yapılır? İşte altın tavuk malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

ALTIN TAVUK NASIL YAPILIR?

Altın Tavuk Malzemeleri:

  • 4 adet tavuk göğüs
  • 1 su bardağı un
  • 2 adet yumurta
  • 1 su bardağı ekmek kırıntısı veya galeta unu
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Kekik
  • Sıvı yağ (kızartmak için)

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Altın Tavuk Yapılışı:

  • Tavuk parçalarını yıkayın ve kurulayın. Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak diğer baharatlarla tavukları marine edin. Marine işlemi için en az 30 dakika buzdolabında bekletin.
  • Bir kasede unu, bir başka kasede çırpılmış yumurtaları ve bir başka kasede ekmek kırıntısını veya galeta ununu hazırlayın.
  • Her tavuk parçasını önce una, sonra yumurtaya ve en son ekmek kırıntısına veya galeta ununa bulayın. Bu işlemi yaparken tavukları iyice kaplamaya özen gösterin.
  • Bir tavada sıvı yağı kızdırın. Tavukları kızgın yağda altın rengi alana kadar kızartın. Tavukları kızartırken dikkatli olun, her iki tarafını da eşit şekilde pişirin.
  • Pişen tavukları kağıt havlu serilmiş bir tabağa alarak fazla yağını süzün.
  • Sıcak servis yapın ve isteğe bağlı olarak yanında salata veya garnitürlerle servis edebilirsiniz.
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