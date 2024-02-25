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YÖKDİL SORU VE CEVAPLARI! 2024 YÖKDİL-1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF İNDİR

ÖSYM tarafından düzenlenen 2024'ün ilk YÖKDİL sınavı 25 Şubat Pazar günü yapıldı. Sınava katılan adayların yabancı dil seviyesini ölçmek için düzenlenen YÖKDİL'in soru kitapçığı ve cevap anahtarı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki YÖKDİL-1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 09:50 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 10:20
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YÖKDİL SORU VE CEVAPLARI! 2024 YÖKDİL-1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF İNDİR

YÖKDİL SORU VE CEVAPLARI 2024 | Yükseköğretim Kurumları'nca düzenlenen yılın ilk sınavı 2024-YÖKDİL/1, binlerce adayın katılımıyla 25 Şubat Pazar günü gerçekleşti. Sınava katılan ve yabancı dil bilgisini ölçmek isteyen adayların, soru kitapçığı ve cevap anahtarı için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki 2024 YÖKDİL-1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

2024 YÖKDİL-1 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024-YÖKDİL/1 Sınavı temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları henüz yayımlanmadı. Konuya ilişkin ÖSYM tarafından gelecek açıklama beklenirken soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandığında haberimiz güncellenecektir.

2024 YÖKDİL-1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2024 sınav takvimine göre YÖKDİL sonuçları 15 Mart 2024 Cuma günü açıklanacak.

YÖKDİL PUANININ GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?

Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıldır. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.

YÖKDİL SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

YÖKDİL PUANI NE İŞE YARAR?

🔸Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici)

🔸Yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak için yapılan başvurularda

🔸Doçentlik sınav başvurusunda

🔸Yabancı dille eğitim verilen üniversitelerde aranan dil kriterlerinde adayların YÖKDİL puanı dikkate alınır.

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