Haberler Haberler Adak nedir, dindeki yeri nedir? Adakla ilgili şartlar nelerdir? DİYANET

Adak nedir, dindeki yeri nedir? Adakla ilgili şartlar nelerdir? DİYANET

Adak, herhangi bir dilek yerine geldiğinde karşılığında yapılacağı veya verileceği söylenen şeyi ifade eder. Müslüman bir vatandaş istediği şeyin gerçekleşmesi durumunda Allah'a adak adar. Ancak adak meselesi ile ilgili şartları ve detayları bilmek gerekir. Adak nedir, dindeki yeri nedir? Adakla ilgili şartlar nelerdir? sorularının yanıtları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 21:59 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 22:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Adak nedir, dindeki yeri nedir? Adakla ilgili şartlar nelerdir? DİYANET

Diyanet sıkça sorulan sorular listesinde adak soruları başlarda yer alıyor. Müminler adak nedir, dindeki yeri nedir? Adakla ilgili şartlar nelerdir? sorguları yapıyorlar. Farklı Türk dillerinde Adah veya Azah olarak da söylenen adak ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

ADAK NEDİR, DİNDEKİ YERİ NEDİR?

Arapça'da nezir (nezr) diye ifade edilen adak, fıkıh dilinde, "bir kimsenin dinen yükümlü olmadığı hâlde ibadet cinsinden bir şeyi kendisi için vacip kılmasını" ifade eder. Diğer bir deyişle adak, "kişinin sorumlu olmadığı hâlde farz veya vacip cinsinden bir ibadeti yapacağına dair Allah Teâlâ'ya söz vererek o ibadeti kendisine borç kılmasıdır" (Mevsılî, el-ihtiyâr, 4/76-77).

Kur'ân-ı Kerîm'de, verilen sözde durulması, ahde ve akitlere bağlı kalınması (el-Mâide, 5/1; el-İsrâ, 17/34), Allah'a verilen sözün tutulması (en-Nahl, 16/91) emredilir ve yapılan adakların yerine getirilmesi istenir. Ayrıca kişinin yaptığı adağa uygun davranması iyi kulların vasıfları arasında sayılır (el-İnsân, 76/7). Hadislerde de Hz. Peygamber (s.a.s.), Allah'a itaat kabilinden adakların yerine getirilmesini emretmiş, Allah'a isyan veya mâsiyet kabilinden olan konularda adakta bulunulmamasını, şâyet yapılmışsa buna uyulmamasını istemiştir (Buhârî, Eymân, 28, 31 [6696, 6700]; Müslim, Nezir, 8 [1641]). Dolayısıyla adağın yerine getirilmesi Kitap, Sünnet, icma ve akıl deliliyle sabittir (Kâsânî, Bedâi', 5/90).

Âlimler, hiçbir dünyevî menfaat ummadan sırf Allah'ın rızasını kazanmak, Ona şükretmek için adak adanmasında bir sakınca bulunmadığı görüşündedirler. Kişinin Allah'ın takdirinin değişmesine vesile olması dileğiyle, dünyevî amaçlarla belli şartlara bağlı olarak adakta bulunması ise doğru karşılanmamıştır. Nitekim Hz. Peygamber'in (s.a.s.) "Adak, (Allah'ın takdir buyurmuş olduğu) hiçbir olayı geri çevirmez. Sadece cimrinin malını eksiltmiş olur." (Buhârî, Eymân, 26 [6693]; Müslim, Nezir, 2 [1639]); "Adak bir şeyi ne ileri alır ne de geri bırakır…" (Buhârî, Eymân, 26 [6692]; Müslim, Nezir, 3 [1639]) anlamındaki hadislerinden, şarta bağlı adakta bulunmayı hoş karşılamadığı anlaşılmaktadır.

Bazı âlimler yukarıdaki hadislere dayanarak nasıl olursa olsun adak adamanın mekruh olduğu görüşündedirler (Nevevî, el-Mecmû', 8/450; İbn Kudâme, el-Muğnî, 10/3). Bununla birlikte, Allah'a isyan ve mâsiyeti içermediği sürece, hangi grupta yer alırsa alsın, adakta bulunulduğunda adağın yerine getirilmesi dinen vacip görülmüştür (Kâsânî, Bedâi', 5/82).

NOT: SORULARIN CEVAPLARI DİYANET'İN RESMİ SİTESİNDEN ALINMIŞTIR

DİĞER
Son dakika haberi: Olay Fatih Terim iddiası! Yeni adresini duyurdular...
Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
A.Gücü ve F.Bahçe'den Icardi açıklaması!
TFF VAR kayıtlarını açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Adadığı adağı karşılamaya gücü olmayan ne yapmalı?
💥Süper Loto çekildi! (20 Şubat)
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2024? | Berat Kandili hangi gün, ayın kaçı?
EŞ DURUMU ATAMA SONUÇLARI 2024 | Sağlık Bakanlığı eş durumu atama, yer değiştirme kura sonuç ekranı
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PFDK sevkleri açıklandı PFDK sevkleri açıklandı 21:33
Almanya'da Boey için şok yorum! Almanya'da Boey için şok yorum! 21:22
Muslera'nın yerine sürpriz transfer! F.Bahçe de istemişti Muslera'nın yerine sürpriz transfer! F.Bahçe de istemişti 21:09
Antalyaspor'da G.Saray mesaisi başladı! Antalyaspor'da G.Saray mesaisi başladı! 20:52
A.Gücü ve F.Bahçe'den Icardi açıklaması! A.Gücü ve F.Bahçe'den Icardi açıklaması! 20:49
TFF VAR kayıtlarını açıkladı! TFF VAR kayıtlarını açıkladı! 20:02
Daha Eski
Bülent Uygun'dan taraftara sitem! Bülent Uygun'dan taraftara sitem! 19:52
Bakambu'dan flaş G.Saray göndermesi! Bakambu'dan flaş G.Saray göndermesi! 19:11
Bandırmaspor'da flaş istifa! Bandırmaspor'da flaş istifa! 18:09
Bakan Bak'tan haltercilere tebrik! Bakan Bak'tan haltercilere tebrik! 17:12
G.Saray'dan Icardi paylaşımı! G.Saray'dan Icardi paylaşımı! 17:10
R. Madrid'den flaş talep! Arda Güler ile görüşüldü R. Madrid'den flaş talep! Arda Güler ile görüşüldü 17:06