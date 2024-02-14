BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN? | 2024/1. Dönem bekçilik sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN? | 2024/1. Dönem bekçilik sınav tarihi, bekçi olmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Ön sağlık kontrolü ile fiziki yeterlilik elemelerinin başarıyla tamamlayan adaylar, yazılı sınava giriyor. Peki Bekçilik sınavı ne zaman? 2024/1. Dönem bekçilik sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?' sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

2024/1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

2024 yılının bekçi alımı başvuru tarihleri henüz duyurulmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama yapılıp bekçilik başvuru ve sınav günü bilgisi yayımlandığında haberimiz güncellenecektir.

2024/1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

2023/1. Dönem Bekçilik sınavında adaylara 100 soru soruldu ve 120 dakika süre verilecek. Ankara'da yapılan sınavlara yalnızca Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik Sınav aşamasını başarıyla geçen adaylar katılabildi. Sınavın bu yıl da aynı şartlarda yapılması bekleniyor.