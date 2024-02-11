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ŞABAN AYI ORUCU DİYANET 2024 | Şaban ayı ne zaman, hangi gün oruç tutulur? | Şaban ayında kaç gün oruç tutulur?

Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayı, 2024 yılında 11 Şubat Pazar günü başladı. Bu önemli ayın bazı günlerinde oruç tutmanın önemli olduğu bilinirken 'Hz. Muhammed'in ayı' olarak bilinen Şaban ayında oruç tutmak isteyenler arama motorlarında 'Şaban ayı orucu hangi gün tutulur? Şaban orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Şaban ayı oruçları ve sevabı nedir?' sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 20:50 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 21:10
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ŞABAN AYI ORUCU DİYANET 2024 | Şaban ayı ne zaman, hangi gün oruç tutulur? | Şaban ayında kaç gün oruç tutulur?

ŞABAN AYI ORUCU HANGİ GÜN TUTULUR? | Recep ayından sonra gelen ve Ramazan'ın müjdecisi olan Şaban ayı için geri sayım sona erdi. 11 Şubat'ta başlayan ve Hz. Muhammed'in 'Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ümmetimin ayıdır' dediği bu mübarek ayda ibadetlerini yerini getirmek isteyenler, tutulması gereken oruçları araştırıyor. İşte Şaban ayı oruçları, sevabı ve tüm detaylar...

ŞABAN ORUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR?

Şaban ayının 1.gün ve 13.gün arasında kalan (Eyyam-ı Biyz Orucu) tutulur. 14.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu), 15.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu), 30.gün, ilk perşembe, son pazartesi ve son perşembe günleri de oruç tutulması da tavsiye edilen günler arasında yer alıyor.

Pek çok din alimlerine göre Şaban ayında aralıksız oruç tutulmasını emreden bir hüküm dini kaynaklarımızda yer almamaktadır. Fakat kişinin sağlığı ve gücü oruç tutmaya müsait olduğu müddetçe bu aylar içinde dilediği kadar nafile oruç tutabilir. Bunun için belirlenmiş bir gün sayısı bulunmaz.

On beşinci gün olan berat gününün orucuna rağbet edin. O günü cinler, kuşlar, yabani hayvanlar, davarlar, denizin balıkları, böcekler oruçlu geçirir. Her kim Şabanın son pazartesini oruçlu geçirirse kendisi için günahları bağışlanır.

"Şüphesiz ALLAH o sene ölecekleri bu ayda yazar. Ben de ecelim geldiğinde oruçlu olmayı seviyorum." (S.A.V.)

Her kim Şabanın başından ortasından ve sonundan üç gün oruç tutarsa Allahu Teala ona yetmiş peygamber sevabı yazar. Yetmiş sene ibadet etmiş gibi olur. O sene ölürse şehid olarak ölür.

Şabanın ilk ve son perşembesini oruçla geçireni rahmeti ile cennete girdirmek Allahu Teala üzerine bir hak olur.

Her hangi bir aydan 13-14-15.günler olan eyyam-ı bıyd –ı oruçlu geçirene ALLAH birinci güne onbin sene, ikinci gününede yüzbin sene, üçüncü günde yüzbin senelik ecir verir.

Hangi kul üç gün oruç tutup ifardan önce bana defalarca salavat okursa mutlaka geçmiş günahları bağışlanır. Allahu Teala bu ayda üçyüz rahmet kapısı açar. Şaban cehennemden bir kalkandır. Bana kavuşmak isteyen üç günde olsa onda oruç tutsun. Ramazan ayının orucu için Şaban orucu ile bedenlerinizi temizleyin. Her kim Şaban ayına değer verir, onda Allahu Teala'dan sakınırsa, taatıyla amel ederse, Allahu Teala onun günahlarını bağışlar ve o sene vuku bulacak tüm belalardan ve hastalıklardan kendini emin kılar.

Şaban ayında oruç tutulması tavsiye edilen günler;

  • 1.gün
  • 13.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)
  • 14.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)
  • 15.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)
  • 30.gün

Şaban ayında ibadetle Geçirilmesi Tavsiye Edilen Geceler;

  • 1.gece
  • 15.gece
  • 27.gece

ŞABAN AYI ORUÇLARININ SEVABI NEDİR?

Şaban ayı; Üç ayların ikincisi olması nedeniyle İslam alemi için mübarek aylar arasında yer alıyor. Ramazan'ın başlangıcına müjdeleyici olan bu ay aynı zamanda içerisinde Berat Kandili'ni de barındırıyor. Şaban ayının orucu Ramazan'dan sonra en üstün oruçtur. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed, Ramazan ayından sonra en çok Şaban ayında oruç tutmuştur.

Rasulullah (SAV) senenin Ramazan-ı Şerif ayı dışındaki hiçbir ayında Şaban-ı Şerif ayındakinden fazla oruç tutmamış ve şöyle buyurmuştur:

"Amellerden gücünüzün yettiğini yapın. Çünkü siz bıkmadıkça, Allah da size asla bıkmış muamelesi yapmaz. Allah yanında amelin en makbulü, kişinin az da olsa devam üzere işlediği ameldir."

Peygamber Efendimizin Şaban-ı Şerif ayındaki orucu hakkında Hazreti Ayşe (r.a) ayrıca şöyle demiştir: "O (Rasul-i Ekrem) Şaban ayının tamamını oruçla geçirerek sonunda Şaban'ı Ramazan'la birleştirirdi."

Peygamber efendimiz, "Bu ay Receple Ramazan arasında insanların kendisinden gafil oldukları bir aydır. Bu ayda ameller âlemlerin Rabbine yükseltilir. Ben amelimin oruçlu iken Rabbime arz edilmesini isterim." (Nesai, Ahmed bin Hanbel)

"Kim Şaban'dan bir gün oruç tutarsa, Allahü Teala onun cesedini cehenneme haram kılar. Cennetlerde Yusuf'a (as) komşu olur. Allah ona Hz. Eyyüb ve Hz. Davud'un sevaplarını verir." (Nüzhetül Mecalis)

"Şaban'ın ilk perşembesini oruçla geçireni, rahmeti ile cennete girdirmek, Allahü Teala üzerine bir hak olur." (Nüzhetül Mecalis)

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