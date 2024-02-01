YKS BAŞVURU EKRANI 2024 | YKS başvuruları saat kaçta başlayacak, ne zaman bitecek? Nasıl başvurulur?

YKS BAŞVURU EKRANI 2024 | ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu yıl 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak. Başvuruların ise 1 Şubat Çarşamba günü başlayacağı bilinirken YKS'ye katılacak adaylar, arama motorlarında 'YKS başvuruları saat kaçta başlayacak, ne zaman bitecek? Nasıl başvurulur?' sorgulamaları yapıyor. YKS başvuru sürecine ilişkin tüm merak edilenleri sizler için derledik.

2024 YKS BAŞVURULARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından 1 Şubat Çarşamba günü başlayacağı duyurulan YKS başvurularının saati için ise açıklama gelmedi. Saat 10.00'dan itibaren başlaması beklenen başvurular için 'BAŞVURU EKRANI' açıldığında haberimiz güncellenecektir.

2024 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimine göre, YKS başvuruları 1 - 26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak.

2024 YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2024 YKS NASIL BAŞVURULUR?

Sınava katılmak isteyen adaylar, başvurularını, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) bireysel olarak internet aracılığıyla veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.

2024 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

2024 YKS ücreti, sınav kılavuzu henüz yayımlanmadığı için belli olmadı. Ancak geçen sene YKS'ye katılmak isteyne adayların ödediği ücret, her bir oturum için 115 TL idi. Yani yalnızca TYT'ye katılacak adaylardan 115 ₺, TYT ve AYT'ye katılacak adaylardan 230 ₺, TYT, AYT ve YDT'ye katılacak adaylardan ise 345 ₺ ücret alındı. Bu yıl YKS kılavuzunun açıklanmasının ardından 2024 YKS başvuru ücretini fotomac.com.tr'de bulabilirsiniz.

2024 YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin takviminde 2024 yılında yapılacak YKS'nin geç başvuru tarihleri ise 5-7 Mart 2024 olarak duyuruldu. Başvuru tarihini kaçıran adaylar için ikinci bir şans olan geç başvurularda, sınav ücreti yüzde 50 artmaktadır. Başvuru veya geç başvuru yapmayan adaylar, sınava katılamaz.

2024 YKS SINAV TARİHLERİ

💥TYT (YKS 1. oturum): 8 Haziran

💥AYT (YKS 2. oturum): 9 Haziran

💥YDT (YKS 3. oturum): 9 Haziran