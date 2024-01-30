KPSS 2024/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 KPSS/3 MEB sözleşmeli personel tercih sonuçları sorgula

KPSS 2024/3 SONUÇLARI | Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ardından adaylar, 19-25 Ocak tarihleri arasında KPSS 2024/3 tercihlerini yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı tercihlerinin ardından lisans ve ön lisans mezunları için taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere başvuruda bulunan adaylar, arama motorlarında 'KPSS 2024/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

KPSS 2024/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS 2024/3 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklama gelmedi.

KPSS 2024/3 tercih sonucunun tercih dönemi bittikten 10 gün sonra açıklanması bekleniyor. 25 Ocak'ta sona eren tercih sürecinin ardından sonuçların, Şubat ayının ilk yarısında açıklanması beklenirken konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

KPSS 2024/3 SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri ilgili kurum tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.