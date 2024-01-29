BALKAN MANTISI TARİFİ | Balkan (Kandilli) Mantısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

BALKAN MANTISI TARİFİ | Balkan mantısı, Balkanlar'ın en meşhur lezzetleri arasında yer alıp her bir Balkan ülkesinde farklı varyasyonları bulunabilir, ancak genelde etin lezzetli bir iç harç olarak kullanılması ve yoğurtlu sos ile servis edilmesi ortak özellikleridir. Balkan mutfağı, zengin lezzetleri ve geleneksel tarifleriyle bilinir ve mantı da bu bölgede popüler bir yemek olarak kabul edilir. Peki Balkan Mantısı nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

BALKAN (KANDİLLİ) MANTISI NASIL YAPILIR?

Balkan Mantısı Malzemeleri

Hamur için:

2 su bardağı un

1 yumurta

Yarım su bardağı su

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Bir tutam tuz

İç harcı için:

250 gram dana veya kuzu kıyma

1 soğan (ince doğranmış)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Tuz, karabiber, pul biber (isteğe bağlı)

Yoğurt sosu için:

1 su bardağı yoğurt

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Tuz

Üzeri için:

Tereyağı veya sıvı yağ

Pul biber (isteğe bağlı)

Nane (isteğe bağlı)

Balkan Mantısı Yapılışı