Haberler Haberler BALKAN MANTISI TARİFİ | Balkan (Kandilli) Mantısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

BALKAN MANTISI TARİFİ | Balkan (Kandilli) Mantısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Genellikle dana veya kuzu eti ile yapılan bir mantı çeşidi olan Balkan mantısı, Trakya'nın meşhur lezzetleri arasında yer alır. Kandilli mantısı da denilen, dışı kıtır kıtır hamur, içi nefis baharatlarla tatlandırılmış Balkan mantısını evinde denemek isteyenler arama motorlarında 'Balkan mantısı tarifi' sorgulaması yapıyor. Peki Balkan (Kandilli) Mantısı nasıl yapılır? İşte Balkan mantısı malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 16:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BALKAN MANTISI TARİFİ | Balkan (Kandilli) Mantısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

BALKAN MANTISI TARİFİ | Balkan mantısı, Balkanlar'ın en meşhur lezzetleri arasında yer alıp her bir Balkan ülkesinde farklı varyasyonları bulunabilir, ancak genelde etin lezzetli bir iç harç olarak kullanılması ve yoğurtlu sos ile servis edilmesi ortak özellikleridir. Balkan mutfağı, zengin lezzetleri ve geleneksel tarifleriyle bilinir ve mantı da bu bölgede popüler bir yemek olarak kabul edilir. Peki Balkan Mantısı nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

BALKAN (KANDİLLİ) MANTISI NASIL YAPILIR?

Balkan Mantısı Malzemeleri

Hamur için:

2 su bardağı un

1 yumurta

Yarım su bardağı su

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Bir tutam tuz

İç harcı için:

250 gram dana veya kuzu kıyma

1 soğan (ince doğranmış)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Tuz, karabiber, pul biber (isteğe bağlı)

Yoğurt sosu için:

1 su bardağı yoğurt

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Tuz

Üzeri için:

Tereyağı veya sıvı yağ

Pul biber (isteğe bağlı)

Nane (isteğe bağlı)

Balkan Mantısı Yapılışı

  • Hamur için unu bir kaba alın. Ortasını açıp içine yumurtayı, suyu, sıvı yağı ve tuzu ekleyin. Hamuru yoğurarak ele yapışmayan, yumuşak bir kıvama getirin. Üzerini nemli bir bezle örtün ve 30 dakika dinlendirin.

  • Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, unlu bir zeminde açın. İnce yuvarlaklar halinde kesin.

  • İç harcı hazırlamak için kıymayı, ince doğranmış soğanı, ezilmiş sarımsağı, tuzu ve baharatları karıştırın.

  • Hamur yuvarlaklarının ortasına hazırladığınız iç harçtan koyun. Hamuru yarıya katlayıp kenarlarını iyice bastırarak kapatın.

  • Bir tencerede su kaynatın. İçine tuz ekleyip mantıları kaynayan suya atın. Mantılar suyun yüzüne çıktığında 2-3 dakika daha kaynatın.

  • Bir tavada tereyağını eritin. Pul biber ekleyerek karıştırın.

  • Yoğurt sosu için yoğurdu bir kaba alın, içine ezilmiş sarımsak ve tuz ekleyip karıştırın.

  • Haşlanan mantıları servis tabağına alın. Üzerine tereyağlı sosu ve yoğurt sosunu dökün.

  • İsteğe bağlı olarak pul biber ve nane ile süsleyerek servis yapın.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da bir ayrılık daha! Boey sonrası o da gidiyor...
Gayrettepe-Kağıthane metro hattı için büyük gün! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Gayrettepe - İstanbul Havalimanı 30 dakikaya düşecek
F.Bahçe Çağlar'ı resmen açıkladı!
Real Madrid'in yıldızı Aslan oluyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
FED faiz kararı ne zaman? 2024 Ocak faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 29 Ocak Pazartesi 2024
1 Dolar kaç TL? Canlı Döviz Kuru takibi
Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde? 29 Ocak
GAYRETTEPE - İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI | Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro güzergahı, durakları
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray yıldızlarına kanca! 50 milyon Euro'luk teklif G.Saray yıldızlarına kanca! 50 milyon Euro'luk teklif 15:36
Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman? Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman? 15:08
Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman? 15:03
Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? 14:56
Özbekistan - Tayland maçı ne zaman? Özbekistan - Tayland maçı ne zaman? 14:38
Özbekistan - Tayland maçı ne zaman? Özbekistan - Tayland maçı ne zaman? 14:34
Daha Eski
Kasımpaşa eski oyuncusunu kadrosuna kattı! Kasımpaşa eski oyuncusunu kadrosuna kattı! 14:20
Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi 14:05
F.Bahçe'de ayrılık yolda! Gideceği takımı Livakovic önerdi F.Bahçe'de ayrılık yolda! Gideceği takımı Livakovic önerdi 13:48
F.Bahçe Çağlar'ı resmen açıkladı! F.Bahçe Çağlar'ı resmen açıkladı! 13:20
Pacers sahasında Grizzlies'i devirdi! Pacers sahasında Grizzlies'i devirdi! 10:04
G.Saray'dan golcü bombası! F.Bahçe'nin eski yıldızı... G.Saray'dan golcü bombası! F.Bahçe'nin eski yıldızı... 10:17