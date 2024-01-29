BALKAN MANTISI TARİFİ | Balkan (Kandilli) Mantısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

BALKAN MANTISI TARİFİ | Balkan mantısı, Balkanlar'ın en meşhur lezzetleri arasında yer alıp her bir Balkan ülkesinde farklı varyasyonları bulunabilir, ancak genelde etin lezzetli bir iç harç olarak kullanılması ve yoğurtlu sos ile servis edilmesi ortak özellikleridir. Balkan mutfağı, zengin lezzetleri ve geleneksel tarifleriyle bilinir ve mantı da bu bölgede popüler bir yemek olarak kabul edilir. Peki Balkan Mantısı nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...
BALKAN (KANDİLLİ) MANTISI NASIL YAPILIR?
Balkan Mantısı Malzemeleri
Hamur için:
2 su bardağı un
1 yumurta
Yarım su bardağı su
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Bir tutam tuz
İç harcı için:
250 gram dana veya kuzu kıyma
1 soğan (ince doğranmış)
1 diş sarımsak (ezilmiş)
Tuz, karabiber, pul biber (isteğe bağlı)
Yoğurt sosu için:
1 su bardağı yoğurt
1 diş sarımsak (ezilmiş)
Tuz
Üzeri için:
Tereyağı veya sıvı yağ
Pul biber (isteğe bağlı)
Nane (isteğe bağlı)
Balkan Mantısı Yapılışı
- Hamur için unu bir kaba alın. Ortasını açıp içine yumurtayı, suyu, sıvı yağı ve tuzu ekleyin. Hamuru yoğurarak ele yapışmayan, yumuşak bir kıvama getirin. Üzerini nemli bir bezle örtün ve 30 dakika dinlendirin.
- Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, unlu bir zeminde açın. İnce yuvarlaklar halinde kesin.
- İç harcı hazırlamak için kıymayı, ince doğranmış soğanı, ezilmiş sarımsağı, tuzu ve baharatları karıştırın.
- Hamur yuvarlaklarının ortasına hazırladığınız iç harçtan koyun. Hamuru yarıya katlayıp kenarlarını iyice bastırarak kapatın.
- Bir tencerede su kaynatın. İçine tuz ekleyip mantıları kaynayan suya atın. Mantılar suyun yüzüne çıktığında 2-3 dakika daha kaynatın.
- Bir tavada tereyağını eritin. Pul biber ekleyerek karıştırın.
- Yoğurt sosu için yoğurdu bir kaba alın, içine ezilmiş sarımsak ve tuz ekleyip karıştırın.
- Haşlanan mantıları servis tabağına alın. Üzerine tereyağlı sosu ve yoğurt sosunu dökün.
- İsteğe bağlı olarak pul biber ve nane ile süsleyerek servis yapın.