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TARIM KREDİ'DE ŞUBAT İNDİRİMİ BAŞLADI | Tarım Kredi indirimli ürünler kataloğu 28 Ocak - 2 Şubat

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 28 Ocak - 2 Şubat tarihlerinde geçerli olacak indirimli ürünler kataloğunu yayınladı. Yerli üretim olan kendi markalarının yanı sıra küresel onlarca markanın ürünlerini de uygun fiyatlarla raflara koyan Tarım Kredi'de, kapıda sıra oluşturacak indirimlerin kataloğunu sizler için derledik. İşte 28 Ocak - 2 Şubat Tarım Kredi indirimli ürünler kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 15:30 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 15:50
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