BU CUMA BİM'DE EVİNİZİN TÜM İHTİYAÇLARI İNDİRİMDE | 26 Ocak 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Bu cuma kataloğunda ev düzenleme araçlarına yönelik ürünleri raflarına taşıyan Bim, 26 Ocak tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. İşte 26 Ocak Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...
Haberler HaberleriGiriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 09:10Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 09:30
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