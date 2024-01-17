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KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2024 | Kök maaş nasıl hesaplanır? Emekli kök aylık hesaplama e-Devlet

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranının netleşmesiyle emekli kök aylıkları en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. 6 aylık enflasyon farkına refah payı eklenmesiyle yüzde 42,6 oranında zam yapılacağı belirtilen emekli maaşlarında, zam için kök aylıklar esas alınacak. Peki emekli kök maaş zammı ne kadar oldu 2024? İşte Emekli kök aylık hesaplama ve e-Devlet kök maaş öğrenme ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 07:30 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 07:50
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KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2024 | Kök maaş nasıl hesaplanır? Emekli kök aylık hesaplama e-Devlet

KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2024 | TÜİK'in açıkladığı verilere göre 6 aylık enflasyon farkı yüzde 37,57 olarak belirlenirken refah payı eklenen emekli maaş zammı yüzde 42,6'ya çıkarıldı. Asgari ücrete gelen yüzde 49'lük zammın ardından memur maaşları yüzde 49,25 artırılırken emekli kök maaşları üzerinden yapılacak emekli zammında en çok merak edilen konulardan bir tanesi de emekli kök aylık hesaplaması oldu. İşte detaylar...

EMEKLİ KÖK AYLIK HESAPLAMA

Emekli kök aylığı, aylık tutar ve ek ödeme tutarı ile beraber hesaplanır.

Emekli Kök Maaş = Aylık Tutar + Ek Ödeme Tutarı

Emekli aylık toplam tutar ise; emekli kök aylığı hazine desteği (5510 Ek 19) ve kesintiler çıkarılarak hesaplanmaktadır.

Toplam Emekli Maaşı = (Emekli Kök Maaş + 5510 EK 19 Hazine Desteği) – Kesintiler

Emekli maaşı hesaplamasında kullanılan bu formül, emekli olacak kişinin kazancını dikkate alarak toplam emekli maaşını belirlemektedir.

e-DEVLET KÖK MAAŞ ÖĞRENME EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Yukarıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra, emekli maaşı ve emekli kök aylığı gibi bilgilere erişim sağlayabileceğiniz bir ekran görüntülenecektir. Bu adımları takip ederek, 4A (SSK) sigortalısı bir emeklinin e-devlet üzerinden emekli kök aylığını öğrenmesi mümkündür.

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