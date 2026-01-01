Afyonkarahisar!da okullar tatil mi? Afyonkarahisar Valiliği resmi açıklama yaptı

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre bu gece gerçekleşmesi beklenen minimum sıcaklıkların il merkezinde sıfırın altında 13, rakımı daha yüksek olan ilçe, belde ve köylerde sıfırın altında 15 derece olarak değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde gece yarısından itibaren etkili olması beklenen aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle don ve buzlanma olaylarının trafikte, toplu ulaşımda ve yayaların ulaşımında riskli durumlara neden olabileceğinden dolayı il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında (kreş ve gündüz bakımevleri hariç) yarın eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelimiz de idari izinli sayılacaktır."