Natura Dünyası Gençlerbirliği-Göztepe maçı ne zaman? Saati ve kanal bilgileri!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği ve Göztepe, stratejik önemi yüksek bir maçta karşı karşıya geliyor. Ev sahibi, son haftalarda topladığı puanlarla düşme hattıyla arasına mesafe koysa da, henüz tamamen rahatlamış değil. Başkent ekibinde uzun süreli sakatlığı bulunan Peter Etebo'nun yokluğu teknik ekibi düşündürürken, taraftar desteğiyle bu zorlu engeli aşmak istiyorlar. Konuk ekip Göztepe ise bu sezonun en dikkat çeken takımlarından biri olmayı başardı. 43 puanla 6. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, Avrupa hedefine ulaşmak için deplasman karnesini güçlendirmeyi planlıyor. Teknik direktör yönetiminde disiplinli ve fizik gücü yüksek bir oyun sergileyen İzmir temsilcisi, sezonun ilk yarısında evinde Gençlerbirliği'ni mağlup etmeyi başarmıştı. İki takım arasındaki bu çekişmeli mücadelenin tüm detayları!

Gençlerbirliği-Göztepe MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de kritik Natura Dünyası Gençlerbirliği-Göztepe mücadelesi, 4 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 14.30'da başlayacak.

Gençlerbirliği-Göztepe MAÇI HANGİ KANALDA?

Eryaman Stadyumu'ndaki Natura Dünyası Gençlerbirliği-Göztepe maçı, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Gençlerbirliği-Göztepe MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho; Pereira, Goutas, Zuzek, Kelven; Mimaroğlu, Tongya, Dele-Bashiru; Gurpuz, Traore; Koita

Göztepe: Lis; Allan, Heliton, Bokele; Cherni, Miroshi, Antunes, Dennis, Bayrak; Janderson, Juan