Natura Dünyası Gençlerbirliği-Göztepe maçı ne zaman? Saati ve kanal bilgileri!

Gençlerbirliği-Göztepe maçı ne zaman? Saati ve kanal bilgileri!

Süper Lig’de sezonun kritik virajına girilirken başkentte nefesleri kesecek bir puan mücadelesi yaşanıyor. 25 puanla 13. sırada yer alan Natura Dünyası Gençlerbirliği, sahasında 43 puanlı 6. sıradaki Göztepe’yi ağırlayacak. Ankara ekibi evinde kazanarak nefes almak isterken, İzmir temsilcisi ise zirve takibini sürdürmek için 3 puan hedefliyor. Eryaman Stadyumu’nda oynanacak bu zorlu 90 dakikada dengeyi hangi taraf bozacak? Peki, Natura Dünyası Gençlerbirliği-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 08:40
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği ve Göztepe, stratejik önemi yüksek bir maçta karşı karşıya geliyor. Ev sahibi, son haftalarda topladığı puanlarla düşme hattıyla arasına mesafe koysa da, henüz tamamen rahatlamış değil. Başkent ekibinde uzun süreli sakatlığı bulunan Peter Etebo'nun yokluğu teknik ekibi düşündürürken, taraftar desteğiyle bu zorlu engeli aşmak istiyorlar. Konuk ekip Göztepe ise bu sezonun en dikkat çeken takımlarından biri olmayı başardı. 43 puanla 6. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, Avrupa hedefine ulaşmak için deplasman karnesini güçlendirmeyi planlıyor. Teknik direktör yönetiminde disiplinli ve fizik gücü yüksek bir oyun sergileyen İzmir temsilcisi, sezonun ilk yarısında evinde Gençlerbirliği'ni mağlup etmeyi başarmıştı. İki takım arasındaki bu çekişmeli mücadelenin tüm detayları!

Gençlerbirliği-Göztepe MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de kritik Natura Dünyası Gençlerbirliği-Göztepe mücadelesi, 4 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 14.30'da başlayacak.

Gençlerbirliği-Göztepe MAÇI HANGİ KANALDA?

Eryaman Stadyumu'ndaki Natura Dünyası Gençlerbirliği-Göztepe maçı, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Gençlerbirliği-Göztepe MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho; Pereira, Goutas, Zuzek, Kelven; Mimaroğlu, Tongya, Dele-Bashiru; Gurpuz, Traore; Koita

Göztepe: Lis; Allan, Heliton, Bokele; Cherni, Miroshi, Antunes, Dennis, Bayrak; Janderson, Juan

