İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul Valiliği'nden flaş tatil açıklaması

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul Valiliği'nden flaş tatil açıklaması

İstanbul'a önceki gün giriş yapan soğuk hava dalgası yoğun kar yağışıyla etkisini sürdürdü. Perşembe akşamı etkili olan kar yağışı nedeniyle, 2 Ocak İstanbul kar tatili beklentileri de arttı. Öte yandan, İstanbul'un 5 ilçesinde ise beklenen haber geldi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ilçelerde oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle yarın eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamalar sonrası İstanbul'un hangi ilçelerinde okullar tatil edildi? sorusu da gündeme geldi. Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, birçok ilde de cuma günü eğitim öğretime ara verilmişti. Peki, 2 Ocak 2026 Cuma İstanbul'da okullar tatil mi, İstanbul'da yarın okul var mı? İşte, 2 Ocak İstanbul kar tatili ile ilgili son gelişmeler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 21:58 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 22:36
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul Valiliği'nden flaş tatil açıklaması

İstanbul Valiliği, oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş'ta eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul'un Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 02 Ocak 2026 Cuma günü bir (1) gün süreyle kaymakamlıklar kararıyla ara verilmiştir. Bununla birlikte bu ilçelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Gazi, Malûl Gazi, Engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak "8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel" grubu; sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır. Alınan bu karar, üniversiteleri kapsamamakta olup, söz konusu kurumların kendi yönetimlerinin alacağı karar doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir. İlimizi etkileyen olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumlarımızın ekipleri 24 saat esasıyla görev yapmaya devam ediyor."

