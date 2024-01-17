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EJDER KILICI FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Ejder Kılıcı filminin oyuncuları kim?

Daniel Lee'nin yönetmen koltuğuna oturduğu Ejder Kılıcı filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Filmseverlere unutulmaz anlar yaşatacak ve aksiyon sahneleriyle nefes kesecek Ejder Kılıcı filmine dair merak edilenler ve filmin ne zaman, nerede çekildiğine dair detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 10:31 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 10:41
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EJDER KILICI FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Ejder Kılıcı filminin oyuncuları kim?

Jackie Chan'in başrollerinde yer aldığı ve Daniel Lee'nin yönetmenliğini üstlendiği film olan Ejder Kılıcı filmi, sinemaseverlerden tam not almasının ardından merak konusu haline geldi. Televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından beğeni sayısı katlanan film hakkında Ejder Kılıcı filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Ejder Kılıcı filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Ejder Kılıcı filmi tüm detayları...

EJDER KILICI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

General Lucius'un önderlik ettiği Romalı bir lejyon İpek Yolu üzerinde ilerlemektedir. Amaçları Consul Crassus'un oğlu Publius'u, hain kardeşi Tiberius'tan korumaktır. General Lucius, Publius'u yanına alıp doğuya kaçırır. Lucius ve lejyonu yol üzerinde Batı Bölgesi İpek Yolu Koruma Ordusu'nun kumandanı Huo An ile savaşır. İki taraf da ihanete uğramıştır ve birbirlerine saygı duyarlar. Huo An sonunda Romalı lejyona kum fırtınasından korunmaları için sığınak verir. Lucius'un askerleri ise bunun karşılığında Huo An'ın askerlerine Vahşi Kazlar Kapısı'nı tamir etmesi için yardım edecektir. Kötücül Tiberius kalabalık ordusuyla Huo An'ın topraklarına gelir ve ondan Lucius ve Publius'u iade etmesini ister. Diğer türlü Çin topraklarını işgal edeceğini belirtir. Huo An topraklarını korumak ve üzerindeki hain damgasını temizlemek için Tiberius ile savaşacak ve bunun için de 36 farklı milletten savaşçıyı bir araya getirecektir.

EJDER KILICI OYUNCULARI KİM?

  • Jackie Chan
  • John Cusack
  • Adrien Brody
  • Lin Peng
  • Choi Si-won
  • Mika Wang

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