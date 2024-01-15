CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram, çeyrek altın ne kadar? Kapalı çarşı altın fiyatları 15 Ocak 2024

CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Yatırımcı ve vatandaşlar için 'güvenli liman' olarak bilinen ve ülkemizde en sık tercih edilen yatırım araçları arasında yer alan altında, fiyatlar anlık ve canlı olarak vatandaşlar tarafından takip edilmek isteniyor. İç piyasada alım gücüne etkileri sebebiyle de büyük önem arz eden altın fiyatlarını merak edenler için Kapalıçarşı ve kuyumcu altın fiyatlarını derledik. İşte 15 Ocak Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...

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MERKEZ BANKASI VE KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı

Gram altın alış: 1.987,06₺

Gram altın satış: 1.987,35₺

Kuyumcu

Gram altın alış: 1.939,37₺

Gram altın satış: 2.031,07₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı

Çeyrek altın alış: 3.353,00₺

Çeyrek altın satış: 3.405,00₺

Kuyumcu

Çeyrek altın alış: 3.272,53₺

Çeyrek altın satış: 3.479,91₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı

Yarım altın alış: 6.706,00₺

Yarım altın satış: 6.799,00₺

Kuyumcu

Yarım altın alış: 6.545,06₺

Yarım altın satış: 6.948,58₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı

Tam altın alış: 13.370,00₺

Tam altın satış: 13.556,00₺

Kuyumcu

Tam altın alış: 13.049,12₺

Tam altın satış: 13.854,23₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı

Cumhuriyet altını alış: 13.862,00₺

Cumhuriyet altını satış: 13.868,00₺

Kuyumcu

Cumhuriyet altını alış: 13.529,31₺

Cumhuriyet altını satış: 14.173,10₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı

Ata altın alış: 13.761,00₺

Ata altın satış: 13.950,00₺

Kuyumcu

Ata altın alış: 13.430,74₺

Ata altın satış: 14.256,90₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 15 Ocak Pazartesi günü saat 06.31 itibarıyla alınmıştır.